DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: A FORTALECER EL RESPETO Y CUIDADO POR LA NATURALEZA DESDE LOS PRIMEROS AÑOS

​Hoy, la conmemoración del Día de la Educación Ambiental es una oportunidad para valorar la comprometida labor de las comunidades del primer nivel, para fomentar una educación ambiental que se traduce en los sellos educativos de las comunidades, proyectos colaborativos, y en certificación ambiental del Ministerio del Medio Ambiente a través del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), entre otras.



​“Una formación desde la reciprocidad con la naturaleza, desde los primeros años de vida, es fundamentales para el bienestar y desarrollo integral de las guaguas, niñas y niños, promoviendo su protagonismo desde la observación, la experimentación, el pensamiento crítico y la conciencia ecológica. Agradecemos y valoramos el compromiso de las comunidades por la educación ambiental”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos.



​Recursos que pueden ser de utilidad para las comunidades educativas, de manera de enriquecer las experiencias de aprendizajes, son: las Orientaciones Técnico-Pegagógicas: Exploración del entorno natural y la Guía de Educación Parvularia: Valorando y cuidando el medio ambiente desde la primera infancia.



​Estos recursos abordan aspectos variados, como profundizar la exploración del entorno natural, desde una mirada reflexiva y práctica, la alfabetización científica, las habilidades de pensamiento científico y el desarrollo sostenible. También, aspectos como el cuidado del agua, la energía, la conservación de la biodiversidad, el manejo de residuos, entre otros.



​Experiencias desde la educación parvularia pública



En el marco del Día de la Educación Ambiental invitamos a ver el 7° Seminario: “Educación Ambiental desde la Primera Infancia: Avances y desafíos de la educación ambiental desde la Educación Parvularia Pública”, organizado por el ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la Subsecretaría de Educación Parvularia, además de sostenedores de la educación inicial pública, con el propósito de fortalecer el trabajo intersectorial entre las instituciones que integran el Comité Nacional de Certificación Ambiental (CNCA) de Establecimientos Educacionales.



​Este sistema promueve la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo, impulsando comunidades que integran la conciencia ambiental, la participación y la acción por la justicia socioambiental. En este webinar se pueden conocer experiencias prácticas, desde la voz y experiencias de las propias comunidades educativas del nivel.

