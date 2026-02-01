Punta Arenas,
1 de febrero de 2026

DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: A FORTALECER EL RESPETO Y CUIDADO POR LA NATURALEZA DESDE LOS PRIMEROS AÑOS

​Como parte del compromiso con una educación integral desde los primeros años de vida, la Subsecretaría de Educación Parvularia releva la importancia de fortalecer el vínculo de guaguas, niñas y niños con la naturaleza, promoviendo desde los primeros años una cultura de respeto y valoración del medio ambiente.

DÍA DE LA EDUCACION AMBIENTAL

​Hoy, la conmemoración del Día de la Educación Ambiental es una oportunidad para valorar la comprometida labor de las comunidades del primer nivel, para fomentar una educación ambiental que se traduce en los sellos educativos de las comunidades, proyectos colaborativos, y en certificación ambiental del Ministerio del Medio Ambiente a través del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), entre otras.

​“Una formación desde la reciprocidad con la naturaleza, desde los primeros años de vida, es fundamentales para el bienestar y desarrollo integral de las guaguas, niñas y niños, promoviendo su protagonismo desde la observación, la experimentación, el pensamiento crítico y la conciencia ecológica. Agradecemos y valoramos el compromiso de las comunidades por la educación ambiental”, indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos.

​Recursos que pueden ser de utilidad para las comunidades educativas, de manera de enriquecer las experiencias de aprendizajes, son: las Orientaciones Técnico-Pegagógicas: Exploración del entorno natural y la Guía de Educación Parvularia: Valorando y cuidando el medio ambiente desde la primera infancia.

​Estos recursos abordan aspectos variados, como profundizar la exploración del entorno natural, desde una mirada reflexiva y práctica, la alfabetización científica, las habilidades de pensamiento científico y el desarrollo sostenible. También, aspectos como el cuidado del agua, la energía, la conservación de la biodiversidad, el manejo de residuos, entre otros.

​Experiencias desde la educación parvularia pública

En el marco del Día de la Educación Ambiental invitamos a ver el 7° Seminario: “Educación Ambiental desde la Primera Infancia: Avances y desafíos de la educación ambiental desde la Educación Parvularia Pública”, organizado por el ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la Subsecretaría de Educación Parvularia, además de sostenedores de la educación inicial pública, con el propósito de fortalecer el trabajo intersectorial entre las instituciones que integran el Comité Nacional de Certificación Ambiental (CNCA) de Establecimientos Educacionales.

​Este sistema promueve la educación ambiental en todos los niveles del sistema educativo, impulsando comunidades que integran la conciencia ambiental, la participación y la acción por la justicia socioambiental. En este webinar se pueden conocer experiencias prácticas, desde la voz y experiencias de las propias comunidades educativas del nivel.

PROYECTO DE CONVIVENCIA

SERÁ LEY: CONGRESO NACIONAL DESPACHA PROYECTO SOBRE CONVIVENCIA, BUEN TRATO Y BIENESTAR EN COMUNIDADES EDUCATIVAS

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

nuestrospodcast
MONTAÑISTA DE PUERTO WILLIAMS ALCANZÓ LA CUMBRE DEL ACONCAGUA Y AVANZA EN EL DESAFÍO SEVEN SUMMITS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Julio Friedmann, gerente general de Enap

ENAP CIERRA 2025 CON RESULTADOS HISTÓRICOS Y DUPLICA SUS UTILIDADES

fenprussmagallanessm

FENPRUSS MAGALLANES Y DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD AVANZAN EN AGENDA GREMIAL