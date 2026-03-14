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14 de marzo de 2026

SEXTA FERIA GOURMET DE PUNTA ARENAS REÚNE A CIENTOS DE VECINOS Y PRODUCTORES LOCALES

​La jornada incluyó venta de frutas y verduras regionales, vacunación y exámenes preventivos de salud para la comunidad.

feria gourmet

Con una alta participación de público se desarrolló este sábado la sexta fecha de la Feria Gourmet de la temporada 2025-2026, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas que busca promover el consumo de productos regionales, fortalecer a pequeños productores y generar un espacio de encuentro para la comunidad.

La actividad se realizó entre las 9:00 y las 13:00 horas en dependencias de la Escuela Argentina, donde participaron 23 expositores con una oferta centrada principalmente en hortalizas, frutas y alimentos elaborados por productores locales. Durante la jornada se registró una asistencia cercana a mil personas, consolidando el interés de la comunidad por este espacio de comercio local.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el respaldo del público y el impacto que ha tenido esta iniciativa municipal desde su creación en la temporada 2017-2018. Según señaló, la feria permite que los productores vendan directamente alimentos frescos, sin intermediarios y a precios accesibles para los vecinos de la comuna.

Uno de los aspectos destacados de esta jornada fue la participación de equipos de salud de Atención Primaria, quienes realizaron vacunación y exámenes preventivos para la comunidad. En total se aplicaron 122 vacunas y se efectuaron 22 controles de salud, que incluyeron mediciones de colesterol, glicemia y evaluaciones antropométricas para personas entre 20 y 64 años.

Durante la feria también se efectuó el tradicional sorteo de canastas gourmet elaboradas con productos de los propios expositores. Los ganadores fueron Araceli Andrade en la categoría público general, César Ruiz en adulto mayor y el Internado de la Escuela Argentina. Además, en la jornada se entregaron 63 Tarjetas Punta Arenas y 6 Tarjetas de Integración Austral, instrumentos que permiten acceder a beneficios y descuentos en distintos comercios de la ciudad y también en Río Gallegos.

Desde el municipio informaron que en lo que va de la temporada 2025-2026 ya se han realizado seis ferias con una asistencia acumulada de más de 4 mil personas. Las próximas jornadas están programadas para el 28 de marzo y los días 11 y 25 de abril, entre las 9:00 y las 13:00 horas en la Escuela Argentina.


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