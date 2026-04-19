CONJUNCIÓN PLANETARIA FUE CAPTADA EN PUNTA ARENAS DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO

Durante la madrugada de este domingo 19 de abril de 2026, una conjunción planetaria fue captada en Punta Arenas, permitiendo apreciar la presencia de Mercurio, Marte y Saturno sobre el horizonte oriental. El fenómeno se produjo en las horas previas al amanecer y pudo ser observado en condiciones favorables en la región. El usuario de Instagram @juanalmonaciduribe logró captar en imágenes este fenómeno.

Este evento forma parte de una alineación planetaria que se extiende entre el 16 y el 23 de abril, periodo en el que también participa Neptuno, aunque este último requiere instrumentos ópticos para su visualización. En el caso de Magallanes, las condiciones geográficas favorecen la observación, ya que los planetas alcanzan mayor altura sobre el horizonte antes de la salida del sol.

De acuerdo a los antecedentes disponibles, las mejores jornadas para observar este fenómeno se concentran entre el 18 y el 20 de abril, con un horario recomendado de entre 60 y 90 minutos antes del amanecer. En ese lapso, los planetas se agrupan en una formación compacta visible hacia el este, siguiendo la trayectoria aparente del Sol conocida como eclíptica.

El fenómeno no corresponde a una alineación perfecta en el espacio, sino a un efecto visual desde la Tierra que genera un “desfile planetario”. Su observación depende de factores como la latitud, la visibilidad del horizonte y las condiciones atmosféricas, lo que convierte a la Región de Magallanes en un punto privilegiado para su registro.

Este tipo de eventos continuará mostrando variaciones en los próximos días, con cambios en la posición relativa de los planetas, lo que permite seguir su evolución durante varias mañanas consecutivas.



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