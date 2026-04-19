Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de abril de 2026

CONJUNCIÓN PLANETARIA FUE CAPTADA EN PUNTA ARENAS DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO

​Un registro realizado en la capital regional permitió observar a simple vista a Mercurio, Marte y Saturno, en el marco de un evento astronómico visible en el hemisferio sur.

CONJUNCIÓN PLANETARIA

Durante la madrugada de este domingo 19 de abril de 2026, una conjunción planetaria fue captada en Punta Arenas, permitiendo apreciar la presencia de Mercurio, Marte y Saturno sobre el horizonte oriental. El fenómeno se produjo en las horas previas al amanecer y pudo ser observado en condiciones favorables en la región. El usuario de Instagram @juanalmonaciduribe logró captar en imágenes este fenómeno.

Este evento forma parte de una alineación planetaria que se extiende entre el 16 y el 23 de abril, periodo en el que también participa Neptuno, aunque este último requiere instrumentos ópticos para su visualización. En el caso de Magallanes, las condiciones geográficas favorecen la observación, ya que los planetas alcanzan mayor altura sobre el horizonte antes de la salida del sol.

De acuerdo a los antecedentes disponibles, las mejores jornadas para observar este fenómeno se concentran entre el 18 y el 20 de abril, con un horario recomendado de entre 60 y 90 minutos antes del amanecer. En ese lapso, los planetas se agrupan en una formación compacta visible hacia el este, siguiendo la trayectoria aparente del Sol conocida como eclíptica.

El fenómeno no corresponde a una alineación perfecta en el espacio, sino a un efecto visual desde la Tierra que genera un “desfile planetario”. Su observación depende de factores como la latitud, la visibilidad del horizonte y las condiciones atmosféricas, lo que convierte a la Región de Magallanes en un punto privilegiado para su registro.

Este tipo de eventos continuará mostrando variaciones en los próximos días, con cambios en la posición relativa de los planetas, lo que permite seguir su evolución durante varias mañanas consecutivas.


https://www.instagram.com/p/DXUSiK-ESo4/?img_index=1&igsh=MXV2dTVoODcxaHQwbA%3D%3D
Ojo con la Cultura

PUNTA ARENAS PREPARA MARATÓN DE LECTURA DEL QUIJOTE Y LANZAMIENTO DE NOVELA EN EL DÍA DEL LIBRO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO REFUERZA EN MAGALLANES DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Leer Más

​El biministro Daniel Mas Valdés encabezó un Gabinete Regional junto a la delegada presidencial Ericka Farías Guerra, destacando metas de crecimiento económico y generación de empleo a nivel nacional y regional.

​El biministro Daniel Mas Valdés encabezó un Gabinete Regional junto a la delegada presidencial Ericka Farías Guerra, destacando metas de crecimiento económico y generación de empleo a nivel nacional y regional.

Gabinete Biministro 3
nuestrospodcast
CONJUNCIÓN PLANETARIA

CONJUNCIÓN PLANETARIA FUE CAPTADA EN PUNTA ARENAS DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CONJUNCIÓN PLANETARIA

CONJUNCIÓN PLANETARIA FUE CAPTADA EN PUNTA ARENAS DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
RESERVA PINGÜINO REY

RESERVA PINGÜINO REY EVIDENCIA RIQUEZA DE ESPECIES EN TIERRA DEL FUEGO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
D57A0638

MÁS DE MIL PERSONAS PARTICIPARON EN TEDXPUNTAARENAS