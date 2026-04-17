TERMINAL MINA LORETO, FONDOS FRIL Y PLAN REGULADOR MARCAN ANÁLISIS DEL CONCEJAL JONATHAN CÁRCAMO EN POLAR COMUNICACIONES

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Jonathan Cárcamo Gómez, abordó diversos temas de interés comunal, entre ellos la reciente modificación en el horario del Terminal Mina Loreto, la falta de claridad en torno a los fondos FRIL 2026 y el avance del plan regulador para la capital regional.

En relación al Terminal Mina Loreto, explicó que “la semana pasada de manera organizacional el alcalde determino la reducción de horario pero eso después fue corregido y modificado durante la misma semana”, agregando que este recinto “es un espacio que sirve de cobijo para quienes esperan locomoción rural y tradicional”. En ese contexto, señaló que en el concejo municipal se ha discutido la necesidad de optimizar su administración, considerando que “genera un gasto bastante oneroso en torno a la operación municipal”. Asimismo, precisó que “obviamente el municipio no puede lucrar con ciertos espacios no se puede generar una concesión pero si vamos a ver de que manera optimizamos el uso de los recursos municipales en torno a la administración de este lugar”.

Respecto a los fondos FRIL 2026, el edil manifestó su preocupación por la falta de información y los cambios en los procesos. “Nosotros como municipio y todos los municipios de la región, lamentan que estas modificaciones se hagan tan sobre la marcha, evidentemente ralentizan la planificación que tienen las distintas secretarias dentro de los municipios”, sostuvo. En la misma línea, subrayó que estos recursos son clave para la comunidad, ya que “el financiamiento que entrega el gore a los municipios impacta de manera positiva y de manera casi inmediata cuando esto se agiliza en lo que es la vida de las personas que residen en las distintas comunas”, añadiendo que “la información que ha existido es bastante escueta” y que “es importante que esto se regularice de manera pronta”.

Finalmente, el concejal se refirió al desarrollo del nuevo plan regulador comunal y la aprobación de su imagen objetivo, siendo crítico del instrumento vigente. “El plan regulador que tenemos hoy en día es bastante nefasto, lo ha reconocido el mismo alcalde y también antiguos integrantes del concejo municipal, no dio el ancho y no fue bien hecho”, indicó, recordando que la actual administración asumió con este documento ya elaborado para su votación. Además, advirtió que uno de los principales desafíos de la ciudad es la locomoción colectiva, afirmando que “una de las cosas mas preocupantes de lo que esta viviendo la ciudad, es el tema de la administración del sistema de locomoción colectiva dentro de la comuna”. En ese sentido, enfatizó que “las planificaciones en conjunto tanto del estado como de los municipios tiene que existir”.





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