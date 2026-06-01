CUENTA PÚBLICA 2026: KAST ANUNCIÓ MEDIDAS PARA REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL Y AMPLIAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

El presidente de la República, José Antonio Kast, abordó la situación habitacional del país durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional y anunció una serie de medidas destinadas a reducir los tiempos de espera y ampliar el acceso a la vivienda. Según afirmó, cerca de 500 mil familias no cuentan con una solución habitacional y más de 120 mil viven en campamentos.

El mandatario sostuvo que las familias que postulan a los programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo esperan, en promedio, once años para acceder a una casa. Agregó que el 44% del déficit habitacional corresponde a personas de entre 18 y 40 años, por lo que planteó la necesidad de incorporar a la clase media en las políticas públicas del sector.

Entre los principales anuncios, Kast informó que el gobierno propondrá ampliar el acceso a los programas habitacionales para familias de clase media, elevando el límite de postulación hasta las 4.000 UF y creando un fondo de garantía estatal. También señaló que se buscará reducir la burocracia, que, según indicó, representa cerca de dos tercios de los tiempos de espera asociados a la tramitación de los proyectos.

El presidente anunció además la implementación de la denominada Operación Sitio 2.0, iniciativa que contempla el traspaso de más de 10 millones de metros cuadrados de terrenos fiscales actualmente sin uso. El objetivo será fortalecer el banco de suelo público y habilitar espacios para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.

A estas medidas se sumará el programa Eriazo Cero, que permitirá a los municipios transformar sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias. La iniciativa busca recuperar espacios urbanos y mejorar la calidad de vida en los barrios.

En materia de reconstrucción, Kast informó que se destinarán 400 mil millones de pesos al Fondo de Emergencia para avanzar en la construcción de más de 4 mil viviendas destinadas a familias afectadas por los incendios registrados en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Durante el discurso no se anunciaron proyectos habitacionales específicos para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sin embargo, la implementación territorial de las medidas nacionales será relevante para las familias de la zona que esperan acceder a una vivienda, especialmente considerando las particularidades geográficas, climáticas y urbanas del extremo austral del país.

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