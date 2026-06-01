HYST SE INCORPORA AL CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS SEDE PUNTA ARENAS

El Instituto Profesional Santo Tomás, Sede Punta Arenas, invitó a la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) a integrarse a su Consejo Asesor de Sede, representación que será ejercida por su gerente, Sara Adema Yusta.

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Esta instancia reúne a representantes del ámbito académico, empresarial y social de la Región de Magallanes, con el propósito de aportar una mirada estratégica al desarrollo institucional y fortalecer la vinculación entre la educación superior y los distintos sectores productivos del territorio.



La creación de los Consejos Asesores responde a la necesidad de entregar a la Rectoría asesoría especializada y conocimiento relevante para la toma de decisiones académicas y administrativas. Asimismo, se enmarca en la política de Vinculación con el Medio de Santo Tomás, promoviendo la participación de actores regionales que contribuyan activamente al desarrollo de la institución.



La incorporación de HYST permitirá aportar la visión del sector turístico regional, fortaleciendo los vínculos entre la academia y una de las principales actividades económicas de Magallanes, favoreciendo espacios de colaboración que contribuyan a la formación de futuros profesionales y al desarrollo sostenible de la región.



Cabe destacar que Santo Tomás forma parte de las instituciones socias de HYST, manteniendo una relación de colaboración permanente en diversas iniciativas vinculadas al desarrollo regional, la formación de capital humano y el fortalecimiento de la relación entre la academia y el sector productivo.



Al respecto, Sara Adema Yusta señaló:



“Es un honor representar a HYST en esta instancia de colaboración y formar parte del Consejo Asesor de nuestro socio Santo Tomás. La vinculación entre la educación superior, la academia y el mundo productivo es fundamental para formar profesionales preparados para los desafíos actuales y futuros de Magallanes. Como gremio, valoramos profundamente estos espacios de trabajo conjunto que permiten acercar la realidad de la industria turística a los procesos formativos de los estudiantes y fortalecer el desarrollo de nuestra región.”



Por su parte, la rectora de Santo Tomás Sede Punta Arenas, Valeska Acevedo, destacó:



“La incorporación de Sara Adema, representando a HYST en nuestro Consejo Asesor, fortalece el vínculo que buscamos mantener con los principales actores del territorio. La colaboración que hemos desarrollado con HYST y el importante rol que el gremio cumple en el desarrollo del turismo regional serán un valioso aporte para seguir fortaleciendo la conexión entre la academia y el sector productivo, generando oportunidades de colaboración mutua en beneficio de nuestros estudiantes y de la región.”



Con esta incorporación, Santo Tomás reafirma su compromiso con el trabajo colaborativo entre la academia, el sector productivo y la comunidad, promoviendo iniciativas que contribuyan al desarrollo regional y a la formación integral de sus estudiantes.



