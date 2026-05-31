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31 de mayo de 2026

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ARCOÍRIS CELEBRÓ 40 AÑOS DE HISTORIA Y EDUCACIÓN PARVULARIA EN PORVENIR

El establecimiento de Fundación Integra conmemoró cuatro décadas de trayectoria junto a niñas, niños, familias y equipos educativos, destacando su proyecto intercultural y su vínculo con la comunidad fueguina.

Pasacalle grupal

Con un pasacalle por las calles de Porvenir, la comunidad educativa de la sala cuna y jardín infantil Arcoíris celebró sus 40 años de funcionamiento. La actividad reunió a niñas, niños, familias y educadoras, quienes recorrieron distintos sectores de la ciudad hasta llegar a la plaza, compartiendo diversas expresiones artísticas y recreativas en el marco de este aniversario.

El establecimiento, perteneciente a Fundación Integra, es el recinto educativo más austral de la institución en Chile. Actualmente atiende a 60 niñas y niños y desarrolla un proyecto educativo intercultural orientado a promover la inclusión, el respeto por la diversidad y la participación activa de las familias en los procesos de aprendizaje.

La directora del jardín infantil, Ximena Villarroel Bontes, destacó el vínculo que mantiene con el establecimiento, donde ingresó siendo párvulo y posteriormente se incorporó como profesional. Según señaló, uno de los aspectos que caracteriza al recinto es el trabajo colaborativo con las familias y las redes comunitarias, además del compromiso de su equipo educativo.

La celebración también permitió reconocer la trayectoria de funcionarias históricas como Ruth Mansilla Cárcamo, asistente de párvulos con 37 años de servicio en el establecimiento. La trabajadora recordó los inicios del recinto como centro abierto y valoró la evolución que ha experimentado la educación parvularia a lo largo de las últimas décadas.

Desde Fundación Integra, el director regional, Alan Carrasco Concha, envió un saludo a la comunidad educativa de Arcoíris y destacó el trabajo desarrollado por el equipo del jardín infantil, así como el reconocimiento que mantiene dentro de la comunidad de Porvenir.


sala cuna universal

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