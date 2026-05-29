DESDE NATALES AL ESCENARIO NACIONAL: INESTABLES AVANZA EN LA RED NACIONAL DE FESTIVALES ROCKÓDROMO 2026

La banda magallánica Inestables continúa sumando hitos en su trayectoria musical tras ser seleccionada para participar en la Red Nacional de Festivales Rockódromo 2026, instancia donde competirán por transformarse en la agrupación que represente oficialmente a la Región de Magallanes en uno de los circuitos musicales más importantes del país.

De origen natalino, pero con integrantes provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, la agrupación se ha posicionado dentro de la escena regional gracias a una propuesta musical marcada por la energía, la identidad territorial y una conexión cercana con el público.

Este proceso marca un momento especialmente significativo para la banda, ya que corresponde a la primera vez que postulan a Rockódromo, logrando quedar entre los proyectos seleccionados a nivel regional y consolidando así un nuevo paso en su desarrollo artístico.

“Estamos muy felices y orgullosos. Más allá de la competencia, queremos felicitar a todas las bandas seleccionadas de la Región. Sentimos que ya es un honor poder representar a toda la Región de Magallanes en una instancia tan importante para la música chilena”, señalaron sus integrantes.

Actualmente, Inestables se encuentra trabajando en nuevas producciones propias, mientras mantienen una activa presencia en distintos escenarios de la región. Paralelamente, ya preparan su participación en la fecha regional clasificatoria, donde buscarán asegurar un cupo para llegar a Rockódromo 2026.

Con este nuevo desafío, la banda busca seguir ampliando su alcance y llevar la identidad musical magallánica a escenarios de mayor alcance nacional, representando el trabajo colaborativo y el crecimiento de la escena local del extremo sur del país.