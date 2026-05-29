Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de mayo de 2026

DESDE NATALES AL ESCENARIO NACIONAL: INESTABLES AVANZA EN LA RED NACIONAL DE FESTIVALES ROCKÓDROMO 2026

La agrupación, integrada por músicos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, fue seleccionada entre los proyectos regionales que competirán por un cupo al principal circuito musical del país.

inestablos

La banda magallánica Inestables continúa sumando hitos en su trayectoria musical tras ser seleccionada para participar en la Red Nacional de Festivales Rockódromo 2026, instancia donde competirán por transformarse en la agrupación que represente oficialmente a la Región de Magallanes en uno de los circuitos musicales más importantes del país.

De origen natalino, pero con integrantes provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, la agrupación se ha posicionado dentro de la escena regional gracias a una propuesta musical marcada por la energía, la identidad territorial y una conexión cercana con el público.

Este proceso marca un momento especialmente significativo para la banda, ya que corresponde a la primera vez que postulan a Rockódromo, logrando quedar entre los proyectos seleccionados a nivel regional y consolidando así un nuevo paso en su desarrollo artístico.

“Estamos muy felices y orgullosos. Más allá de la competencia, queremos felicitar a todas las bandas seleccionadas de la Región. Sentimos que ya es un honor poder representar a toda la Región de Magallanes en una instancia tan importante para la música chilena”, señalaron sus integrantes.

Actualmente, Inestables se encuentra trabajando en nuevas producciones propias, mientras mantienen una activa presencia en distintos escenarios de la región. Paralelamente, ya preparan su participación en la fecha regional clasificatoria, donde buscarán asegurar un cupo para llegar a Rockódromo 2026.

Con este nuevo desafío, la banda busca seguir ampliando su alcance y llevar la identidad musical magallánica a escenarios de mayor alcance nacional, representando el trabajo colaborativo y el crecimiento de la escena local del extremo sur del país.

Veteranos 2

PUNTA ARENAS TAMBIÉN BRILLÓ EN VETERANOS Y PREVETERANOS DE ESGRIMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MINISTRO DE DEFENSA PRESIDIÓ PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO AÉREO EN LA IVª BRIGADA AÉREA

Leer Más

Fernando Barros Tocornal

Fernando Barros Tocornal

ministrodefensamagallanes
nuestrospodcast
campaña invierno2026

TEAM CUIDARNOS: EN PORVENIR SECTOR SALUD REALIZÓ LANZAMIENTO REGIONAL DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL INVIERNO 2026

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
inestablos

DESDE NATALES AL ESCENARIO NACIONAL: INESTABLES AVANZA EN LA RED NACIONAL DE FESTIVALES ROCKÓDROMO 2026

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
archimagallanes

MAURO BRAVO ASUMIRÁ LIDERAZGO DE ARCHI MAGALLANES HASTA 2028

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
respublica

INSTITUTO RES PUBLICA PRESENTA RADIOGRAFÍA QUE REVELA PROFUNDA POLARIZACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y MODERACIÓN EN EL SENADO DURANTE EL PERIODO 2022-26

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250