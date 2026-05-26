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26 de mayo de 2026

KARATECAS MAGALLÁNICOS ENTRENARÁN JUNTO A BICAMPEÓN MUNDIAL JUNIOR LEFEVRE

El destacado karateca belga-croata dictará un seminario de alta competencia los días 6 y 7 de junio en el gimnasio de la Universidad de Magallanes.

seminariokumite

El karate magallánico se prepara para vivir un evento histórico con la llegada, por primera vez a Punta Arenas, de Junior Lefevre, bicampeón mundial WKF y multicampeón europeo de nacionalidad belga-croata, considerado una verdadera leyenda del karate deportivo a nivel internacional.

El destacado exponente del Kumite (combate) de alta competencia encabezará un seminario especializado los días 6 y 7 de junio en el gimnasio de la Universidad de Magallanes, instancia que reunirá a deportistas y practicantes de distintas edades y niveles.

La actividad es organizada por el club Kenshokan Punta Arenas, que nuevamente impulsa una iniciativa de nivel internacional para el desarrollo del karate en la región.

El sensei Daniel Cárdenas, entrenador del club, extendió la invitación a todos los deportistas y practicantes interesados a participar de esta experiencia única de aprendizaje y perfeccionamiento.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden contactarse a través del Instagram Karate_kenshokan_magallanes o al número +56 9 7713 1528.



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