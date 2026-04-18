SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO REÚNE A EXPERTOS EN IA, MARKETING Y SOSTENIBILIDAD EN PUNTA ARENAS

Con la participación de especialistas internacionales, este lunes 20 de abril se dará inicio al Seminario Internacional “Turismo Magallanes”, instancia que reunirá a actores del sector turístico para abordar desafíos y oportunidades en la región. La actividad es organizada por Austro Chile y cuenta con financiamiento del programa Viraliza Eventos de CORFO.

El evento se desarrollará entre el 20 y el 23 de abril en Punta Arenas y Puerto Williams, contemplando un programa que incluye exposiciones, talleres y espacios de networking. El objetivo es fortalecer el ecosistema turístico regional, incorporando herramientas vinculadas a la innovación, digitalización y sostenibilidad.

Entre los expositores destacan expertos internacionales en áreas como inteligencia artificial aplicada al turismo, sostenibilidad, marketing de destinos e inteligencia turística. Durante el seminario se abordarán temas como estrategias para enfrentar la estacionalidad, desarrollo de destinos y tendencias globales del sector.

Desde la organización señalaron que esta instancia busca generar un espacio de encuentro para fortalecer capacidades locales y avanzar en una visión compartida del desarrollo turístico en la región. La jornada principal en Punta Arenas ya alcanzó su capacidad máxima de inscripción.

El seminario también considera una jornada en Puerto Williams, ampliando el acceso a este tipo de instancias formativas en la Provincia Antártica, y promoviendo la participación de actores locales en espacios de colaboración internacional.

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