SEIS PROYECTOS MUNICIPALES POR $12 MIL MILLONES PODRÍAN GENERAR 512 EMPLEOS

Con el objetivo de impulsar la generación de empleo y acelerar la inversión pública en la comuna, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión con la delegada presidencial regional, Ericka Farías, para analizar el estado de diversos proyectos municipales que podrían comenzar su ejecución en el corto plazo.

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La autoridad comunal destacó la urgencia de avanzar en estas iniciativas debido al escenario laboral que enfrenta la región. "En los últimos días nos hemos informado de un desempleo que está sobre los 6 puntos en nuestra región, en nuestra ciudad, que es más alto de lo que estamos acostumbrados. Si se compara con Chile es más bajo como siempre, pero de todas maneras es un número muy importante", señaló.

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Radonich explicó que, además de las acciones impulsadas por el municipio para fomentar el empleo, como ferias laborales y espacios de apoyo para emprendedores y pequeñas empresas, la ejecución de obras públicas representa una herramienta clave para dinamizar la economía local.

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Actualmente, la municipalidad mantiene seis proyectos relevantes que se encuentran en manos del gobernador Flies para su evaluación y votación por parte del Consejo Regional. Entre ellos destacan el Parque Manuel Rada, el Parque de los Dinosaurios, nuevas veredas en el sector de Manantiales con Avenida España, mejoras en los miradores del Cerro de la Cruz y la Plaza Don Bosco.

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"No es una pega de un mes o dos meses, sino que estamos hablando de más de 18 meses, con mano de obra calificada, semicalificada, jornales y obreros. Estas 512 plazas corresponden a empleos de larga duración, con contratos y un abanico importante de oportunidades", enfatizó el alcalde Radonich.

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Por su parte, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, calificó la reunión como positiva y destacó el impacto que tendrían estas obras tanto en el empleo como en la calidad de vida de la comunidad. "Estos son seis proyectos que equivalen a una inversión de 12.000 millones de pesos y que entregarían en los próximos 18 meses trabajo a 512 personas. Así que con el alcalde estuvimos conversando de la importancia de cada uno de estos para el desarrollo de la comuna en distintas materias y creemos que son muy importantes para generar una inyección pronta de trabajo, una inyección pronta de recursos y también, por supuesto, una mejora en la calidad de vida de los habitantes de nuestra comuna", afirmó.

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Farías agregó que el desempleo ha sido una preocupación persistente durante los últimos años, tanto a nivel regional como nacional, afectando especialmente a las mujeres. En ese contexto, sostuvo que cada iniciativa de inversión pública contribuye a revertir esta situación. "No solamente las grandes obras generan la diferencia, sino que el conjunto de estas obras que sacan los municipios adelante también pueden generar el día de mañana un cambio de vida", indicó.

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En tanto, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Nicolás Pérez-Montt, explicó que las iniciativas actualmente listas para avanzar a la etapa de ejecución tienen el potencial de sostener empleos durante períodos prolongados. "Todos los proyectos que hoy podrían ingresar a ejecución generarían trabajo entre 18 y 24 meses", detalló.