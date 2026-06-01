TORNEO DE DEBATE: ¡CONTARDI CAMPEÓN EN ÚLTIMA ESPERANZA!

Puerto Natales celebra su aniversario, y en medio de la algarabía se realizó un evento académico de gran valor formativo en las dependencias de la Escuela Capitán Juan Ladrillero los días viernes 29 y sábado 30 de mayo.

La Sociedad Austral de Debate, agrupación de profesoras y profesores de debate de Punta Arenas -hasta este evento- ha dado un paso gigante a favor del desarrollo de la disciplina a nivel local realizando un torneo más allá de la capital regional, buscando integrar activamente a estudiantes y profesores de Última Esperanza.

Pero quienes se robaron totalmente el protagonismo fueron las niñas, niños y adolescentes que desarrollaron discursos en un total de seis rondas, cuatro clasificatorias, semifinales y final, dando a conocer sus argumentos y refutaciones sobre temas tan variados como la Fórmula 1, qué hacer en medio de una invasión alienígena, cómo evalúan las relaciones interpersonales, o qué valor tiene la vida humana.

¿Debe la alcaldesa de Puerto Natales promover el turismo paleontológico?

La final fue animada por dos duplas del Liceo Juan Bautista Contardi, una dupla del Liceo Polivalente Sara Braun y una dupla mixta de estudiantes del Liceo Luis Alberto Barrera (LAB) y del Colegio Pierre Faure (CPF), dando cuenta de la proactividad de las juventudes debatientes al buscar las formas de participar más allá de la exclusiva dependencia de sus establecimientos, aunque contando con el apoyo de sus familias.

Los roles, sorteados minutos antes de iniciar el debate, dejó al equipo integrado por Sofia Sanchez y Alice Avilez (Basthian Fica, no debatió en la ronda final; Contardi) con la tarea de ser la cámara alta de gobierno frente a la moción: "Esta Casa (este equipo), como alcaldesa de Puerto Natales, priorizaría el turismo paleontológico por sobre el turismo de trekking". La cámara alta de oposición fue representada por Maite Castillo y Mateo Usaj (también del Contardi). En cámaras bajas estuvo la dupla del Liceo Polivalente Sara Braun, integrado por Joaquín Levitureo y Yaritza Barría (Dayana Salinas, tercera polemista del equipo, no debatió en la última ronda), mientras que en la cámara baja de oposición estuvieron Denise Ferreira (LAB) y Melanie Jara (CPF) bajo el nombre de "Equipo SAUD", al igual que lo hicieran en el TONADE en marzo pasado.

El encuentro fue juzgado por un panel integrado por los estudiantes universitarios: Nicolás Sánchez y Matías Bahamonde, los profesores Bastián Guerra y José Marcelo Oyarzún, quien presidió el panel fue Diego Faus Fuentes, administrador público, otrora integrante de la SODEUCH e integrante clave en la ACHDE, organizadores del Mundial de Debate del año 2025.

Sofía Sanchez, quien ha participado en debate desde 2024, valoró la instancia, aunque lamentó la ausencia de otros equipos locales. La joven contardiana exhortó a sus pares de Última Esperanza a atreverse a jugar al debate competitivo.

El próximo gran torneo en la región, organizado por la Sociedad Austral de Debate, será el TODE PUQ en su tercera edición, nuevamente en dependencias del INSUCO de Punta Arenas los próximos 2 y 3 de octubre. ¿Se sumarán los jóvenes natalinos y natalinas?