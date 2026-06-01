KAST CENTRÓ SU PRIMERA CUENTA PÚBLICA EN SEGURIDAD, REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SOCIAL

​El presidente de la República, José Antonio Kast, entregó este lunes 1 de junio su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, en Valparaíso. A 82 días de asumir el cargo, el mandatario definió como prioridades de su administración la recuperación del orden público, la reconstrucción de la institucionalidad y la reactivación económica, con el objetivo de generar empleos y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

En materia de seguridad, anunció la implementación de un Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 sectores críticos del país, con patrullajes preventivos, operativos focalizados, cámaras de televigilancia, pórticos lectores de patentes y salas de monitoreo modernizadas. También informó la creación de siete fuerzas de tarea para enfrentar amenazas como el crimen organizado, los secuestros, el sicariato, el ciberdelito, los mercados ilícitos, las finanzas criminales y la violencia en la Macrozona Sur.

El jefe de Estado adelantó una agenda legislativa que contempla aumentar de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia, reforzar las facultades de las policías y fortalecer los mecanismos de control migratorio y expulsión. Además, anunció un proyecto para crear un Registro de Vándalos e Incivilidades, que permitiría suspender beneficios sociales a personas sancionadas por determinadas conductas delictivas o infracciones que serán tipificadas por ley.

En el ámbito económico, Kast sostuvo que su gobierno recibió una situación fiscal más compleja de la prevista. Según señaló, el año 2025 cerró con un déficit estructural equivalente al 3,7% del Producto Interno Bruto, mientras que los ingresos fiscales fueron menores a los proyectados. Frente a este escenario, afirmó que su administración ha implementado medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos.

El mandatario fijó como metas alcanzar un crecimiento económico del 4%, reducir el desempleo al 6% y recuperar al menos 300 mil puestos de trabajo. También anunció un aporte de $30.000 por cada niño o niña de entre 0 y 13 años para las familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, como una medida de apoyo ante el aumento del costo de vida.

Entre las propuestas relacionadas con inversión y desarrollo regional, destacó la modernización del sistema tarifario eléctrico, el fortalecimiento de la infraestructura energética y el impulso de tecnologías como los biocombustibles, el hidrógeno y la electromovilidad. También anunció un nuevo Estatuto Laboral para el turismo, orientado a facilitar la contratación durante las temporadas altas y compensar los períodos de menor actividad.

En salud, el presidente informó avances del Plan Oncológico de 90 días y señaló que se logró contactar al 99% de las más de 33 mil personas que se encontraban en lista de espera para reactivar sus atenciones. Agregó que el gobierno continuará priorizando las prestaciones pendientes mediante más horas médicas, operativos quirúrgicos y una mayor coordinación entre la red pública y privada.

En educación, anunció la estrategia nacional “Chile Aprende y Avanza”, enfocada en lectura, escritura y matemática, además de un proyecto para fortalecer la prevención de la violencia en los establecimientos educacionales. Para el próximo 15 de junio, adelantó el ingreso de una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna, con el objetivo de avanzar gradualmente hacia un sistema universal.

El discurso también abordó la revisión del gasto público. Kast afirmó que el Plan de Inspección Total detectó más de 3 mil millones de dólares en pagos pendientes y que cerca de 10 mil pequeñas y medianas empresas esperaban recursos adeudados. Asimismo, denunció presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, entre ellas pagos por raciones no entregadas y modificaciones contractuales que serán investigadas.

Para las regiones australes, las medidas anunciadas tendrán especial relevancia en áreas como la conectividad, la energía, el turismo y la presencia del Estado en zonas aisladas. Aunque el mensaje presidencial no contempló anuncios específicos para Magallanes, las iniciativas deberán traducirse en acciones concretas y evaluables para los territorios más alejados del centro del país.

​

