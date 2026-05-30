COMUNIDAD DE PUERTO WILLIAMS CONOCIÓ ALTERNATIVAS PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO MARÍTIMO SUBSIDIADO CON PUNTA ARENAS

Con una amplia participación de residentes se desarrolló en Puerto Williams una reunión abierta organizada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para analizar el futuro del servicio marítimo subsidiado que conecta la capital de Cabo de Hornos con Punta Arenas. La actividad permitió informar a la comunidad sobre las alternativas que se evalúan para garantizar la continuidad de este servicio una vez que finalice el actual contrato, en enero de 2027.

El encuentro fue encabezado por el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, junto a profesionales de la División de Transporte Público Regional. Durante la jornada se expusieron distintas medidas orientadas a mejorar el servicio y se recogieron las inquietudes de los usuarios respecto de la conectividad marítima de la zona.

Entre las solicitudes planteadas por la comunidad destaca el aumento del espacio destinado al transporte de carga para residentes de Puerto Williams. Actualmente, el contrato considera un 10% de capacidad para este fin, porcentaje que el ministerio espera elevar al 40% mediante una modificación contractual que podría concretarse antes de fin de año.

Otro de los temas abordados fue el sistema de asignación de asientos-cama. Los asistentes plantearon la posibilidad de que estos cupos sean reservados por orden de llegada, en lugar de mantener la actual priorización para personas mayores, embarazadas y personas con necesidades especiales de desplazamiento o en situación de discapacidad.

Los participantes valoraron la instancia de diálogo y la información entregada sobre los proyectos que se evalúan para fortalecer la conectividad marítima de la provincia Antártica. El Ministerio de Transportes reiteró que se encuentra trabajando en alternativas de mediano y largo plazo para asegurar la continuidad de un servicio considerado fundamental para la conectividad de la población más austral de la región.

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