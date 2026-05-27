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27 de mayo de 2026

“LA DELEGADA REGIONAL SE ENCARGA DE QUE ESO NO OCURRA, ELLA AISLA A LAS AUTORIDADES QUE VIENEN DE SANTIAGO”: LA CRÍTICA DEL CORE MAX SALAS A LA CONDUCCIÓN POLÍTICA EN MAGALLANES

Buenos días región.

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Durante una extensa entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional Max Salas Illanes abordó una serie de controversias vinculadas al Gobierno Regional de Magallanes, denuncias ante organismos fiscalizadores y cuestionamientos a decisiones administrativas y políticas que, a su juicio, afectan la confianza pública.

Uno de los principales puntos planteados por Salas fue una denuncia presentada el año pasado ante Contraloría por parte de consejeros regionales del bloque de derecha junto a parlamentarios y exautoridades regionales. Según indicó, la acción apuntó a una presunta compra irregular de un inmueble por cerca de 800 millones de pesos, proceso que —aseguró— no habría seguido los procedimientos legales establecidos.

“Nosotros hemos hecho una denuncia muy grave en Contraloría el año pasado, donde denunciamos una compra irregular de una vivienda que no se ciñó a los procedimientos que establece la ley”, afirmó.

El consejero sostuvo además que, posteriormente, el gobernador regional interpuso acciones judiciales por injurias contra algunos de los denunciantes utilizando abogados financiados con recursos del Gobierno Regional, situación que derivó en observaciones de Contraloría y posteriores resoluciones judiciales relacionadas con costas procesales.

Durante la conversación, Salas también cuestionó decisiones adoptadas por el Consejo Regional en materias presupuestarias y de inversión pública, poniendo énfasis en la compra del Club Hípico y en recientes modificaciones presupuestarias relacionadas con la demolición del antiguo hospital regional.

Respecto de este último punto, criticó la aprobación de recursos adicionales cercanos a los 500 millones de pesos asociados al hallazgo de asbesto durante la ejecución de obras, argumentando que dicho riesgo habría debido estar considerado previamente por la empresa adjudicataria.

“Estamos hablando de una propuesta a suma alzada. El riesgo lo asume el contratista y aquí pareciera que se terminó trasladando ese riesgo al Estado”, sostuvo.

Uno de los capítulos más sensibles de la entrevista estuvo marcado por sus declaraciones sobre el caso que involucra a la pareja del diputado Alejandro Riquelme, luego que trascendiera la existencia de investigaciones administrativas y antecedentes remitidos a Fiscalía por eventuales irregularidades en la obtención de un subsidio habitacional.

Salas afirmó que la situación representa un golpe para la confianza ciudadana, especialmente considerando el perfil fiscalizador que históricamente ha proyectado el parlamentario.

“Es terrible, porque primero uno es habitante de la región antes que político. Esto es un golpe a la confianza y a la esperanza”, señaló.

El consejero explicó que, según los antecedentes conocidos públicamente, las indagatorias apuntarían al eventual uso irregular de beneficios asociados al Decreto Supremo 49, destinado a familias vulnerables, aunque enfatizó que serán las investigaciones administrativas y penales las que deberán establecer responsabilidades.

En paralelo, Salas cuestionó el funcionamiento político del oficialismo regional y criticó la articulación territorial del actual gobierno en Magallanes, asegurando que existe escasa coordinación con autoridades electas y representantes locales.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de control y fiscalización pública, insistiendo en que las diferencias políticas deben quedar relegadas cuando existen cuestionamientos relacionados con probidad.

“Cuando estamos hablando de corrupción o del uso de recursos públicos, no hay izquierda ni derecha. Ahí tiene que primar la fiscalización”, concluyó.



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