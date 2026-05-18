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18 de mayo de 2026

CONSEJERA ROXANA GALLARDO MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR FALTA DE HOJA DE RUTA EN VIVIENDA Y SALUD EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Buenos días región.

coregallardo

En una extensa conversación con Polar Comunicaciones, la consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, expuso las principales inquietudes que marcan la agenda del Consejo Regional (CORE), manifestando una profunda preocupación por el estado actual de los convenios estratégicos con ministerios clave y criticando la gestión interna del gobierno regional.

Alerta por el destino de fondos de vivienda

Gallardo, quien ha hecho del acceso a la vivienda su principal bandera de lucha [ 02:53 ], advirtió sobre la falta de lineamientos claros a más de dos meses de la instalación de las nuevas autoridades. Explicó que el convenio de vivienda regional ya agotó sus recursos económicos [ 05:09 ], y que el CORE está a la espera de una propuesta para la extensión o firma de un nuevo acuerdo con el Minvu.

La consejera enfatizó que la inversión habitacional absorbe cerca del 40% del presupuesto anual de Magallanes [ 07:12 ]. Por esta razón, el CORE busca establecer límites claros y especificaciones técnicas rigurosas sobre el tipo de construcción permitido para el cofinanciamiento regional, con el fin de evitar deficiencias estructurales en las soluciones habitacionales entregadas [ 05:45 ].

Balance de la visita del ministro Iván Poduje

Respecto al despliegue en terreno del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, Gallardo calificó de "extraña" la exclusión protocolar de los actores del gobierno regional en las visitas oficiales [ 04:26 ], considerando que la región aporta 500 UF de fondos locales por cada subsidio habitacional [ 04:38 ].

Pese a esto, la consejera coordinó una audiencia con dirigentes que representan a cerca de 800 familias locales. En dicha instancia, el ministro escuchó directamente las demandas y denuncias por presuntos maltratos de constructoras y la falta de fiscalización del Serviu [ 11:01 ]. Respecto al compromiso del secretario de Estado de erradicar los asentamientos informales de Punta Arenas antes de que termine el 2026, Gallardo llamó a la prudencia con los plazos debido a la llegada del invierno, aunque reconoció que la judicialización iniciada por privados y la identificación de terrenos del Serviu marcan un avance legal concreto [ 15:54 ].

Relación con el Gobernador y término del conflicto judicial

Al cierre de la entrevista, la consejera se refirió al retiro parcial de la querella que el Gobernador Regional mantenía en contra de varios miembros del CORE, incluyendo a la propia Gallardo [ 19:00 ]. "Fue un error del gobernador haberse querellado contra sus consejeros... nuestro rol es fiscalizar", señaló, lamentando que la máxima autoridad regional decidiera mantener las acciones judiciales activas de forma selectiva contra otros representantes de la zona [ 20:45 ].

Ante un nuevo escenario político nacional, Gallardo instó al Gobernador a dejar de lado los conflictos judiciales menores para concentrar los esfuerzos en destrabar las prioridades presupuestarias de la región en educación, salud y vivienda antes de que culmine el primer semestre [ 23:11 ].



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CONSEJERA ROXANA GALLARDO MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR FALTA DE HOJA DE RUTA EN VIVIENDA Y SALUD EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

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