18 de mayo de 2026
CONSEJERA ROXANA GALLARDO MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR FALTA DE HOJA DE RUTA EN VIVIENDA Y SALUD EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
Buenos días región.
En una extensa conversación con Polar Comunicaciones, la consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, expuso las principales inquietudes que marcan la agenda del Consejo Regional (CORE), manifestando una profunda preocupación por el estado actual de los convenios estratégicos con ministerios clave y criticando la gestión interna del gobierno regional.
Alerta por el destino de fondos de vivienda
Gallardo, quien ha hecho del acceso a la vivienda su principal bandera de lucha [
La consejera enfatizó que la inversión habitacional absorbe cerca del 40% del presupuesto anual de Magallanes [
Balance de la visita del ministro Iván Poduje
Respecto al despliegue en terreno del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, Gallardo calificó de "extraña" la exclusión protocolar de los actores del gobierno regional en las visitas oficiales [
Pese a esto, la consejera coordinó una audiencia con dirigentes que representan a cerca de 800 familias locales. En dicha instancia, el ministro escuchó directamente las demandas y denuncias por presuntos maltratos de constructoras y la falta de fiscalización del Serviu [
Relación con el Gobernador y término del conflicto judicial
Al cierre de la entrevista, la consejera se refirió al retiro parcial de la querella que el Gobernador Regional mantenía en contra de varios miembros del CORE, incluyendo a la propia Gallardo [
Ante un nuevo escenario político nacional, Gallardo instó al Gobernador a dejar de lado los conflictos judiciales menores para concentrar los esfuerzos en destrabar las prioridades presupuestarias de la región en educación, salud y vivienda antes de que culmine el primer semestre [
FISCAL CRISOSTO ABORDA EL INGRESO DEL CRIMEN ORGANIZADO POR MAGALLANES Y ADVIERTE NUEVAS “RUTAS CONTRAINTUITIVAS”
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.