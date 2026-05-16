LABORATORIO DE APRENDIZAJE REABRE SUS PUERTAS CON NUEVA MUESTRA INTERACTIVA SOBRE SALUD Y MEDICINA MOLECULAR

​La Universidad de Magallanes reabrió esta semana el Laboratorio de Aprendizaje (LAVAP), un espacio interactivo ubicado en el pabellón de pedagogías de la casa de estudios, que este 2026 presenta una renovada muestra centrada en salud y medicina molecular. La iniciativa busca acercar contenidos científicos y educativos a toda la comunidad mediante experiencias inmersivas y didácticas. En conversación con Polar Comunicaciones, la gestora comunitaria del laboratorio, Paula Bustos Moya, explicó que la nueva propuesta fue desarrollada junto al Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI-UMAG), incorporando contenidos vinculados a biología molecular, cuerpo humano y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “La invitación es a que las personas jueguen a ser investigadores, exploren y descubran por sí mismos”, señaló. El espacio funciona bajo una modalidad autoguiada con apoyo de monitores universitarios, quienes acompañan las visitas y orientan la experiencia. Entre los principales atractivos se encuentra un visor de realidad virtual enfocado en el aprendizaje del cuerpo humano, además de estaciones interactivas diseñadas para todas las edades. Las visitas pueden ser agendadas por establecimientos educacionales, familias, instituciones y organizaciones comunitarias a través del sitio web oficial de LAVAP. Actualmente, la muestra estará disponible hasta agosto y contempla cupos limitados por jornada. Desde la UMAG destacaron además que el laboratorio también cumple un rol formativo para futuros docentes, permitiendo desarrollar nuevas metodologías de enseñanza y materiales didácticos en conjunto con distintas carreras de pedagogía.









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