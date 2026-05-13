Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de mayo de 2026

JAIME CÁRDENAS DE UTRAMAG DESTACÓ AVANCES HISTÓRICOS DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD “CHILE POR CHILE”, PAVIMENTAR LA RUTA 7 HASTA COCHRANE EN 2030

Buenos días región.

pdteutramag

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de Utramag, Jaime Cárdenas, abordó los avances del proyecto de conectividad “Chile por Chile”, iniciativa que busca fortalecer la infraestructura vial y la conexión terrestre en la zona austral del país.

Durante la conversación, Cárdenas destacó el trabajo realizado desde 2021 para impulsar el proyecto, señalando que “estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, esto comenzó el 2021, ha sido un trabajo muy sacrificado, hemos golpeado muchas puertas, al día de hoy lo que se ha logrado es algo histórico, se hablaba de esto para 70 años, tuvimos suerte con la nueva administración que nos recibió”. El dirigente explicó que uno de los principales avances corresponde al aumento de recursos destinados a infraestructura vial en la Región de Aysén, especialmente en la pavimentación de la Ruta 7. En ese contexto, indicó que “se quintuplica la inversión en vialidad en Aysén, en pavimentación de la ruta 7, la meta es ambiciosa es tener pavimentado al año 2030 hasta Cochrane”.

Cárdenas valoró además el respaldo obtenido por parte de las actuales autoridades, asegurando que el desarrollo de la conectividad austral representa una demanda histórica para los habitantes del extremo sur del país y un paso clave para mejorar las condiciones de integración y desarrollo territorial.



mejoramientollaullau

MOP REALIZA MASIVAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIONES CIUDADANAS PARA ABORDAR JUNTO A LA COMUNIDAD PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTERO LLAU-LLAU

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SECCIÓN O.S.7 PUNTA ARENAS DETIENE A PERSONA POR TRAFICO DE DROGAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.

Leer Más

Tras el control de detención de este día miércoles 13 de mayo, el imputado fue enviado a prisión preventiva, con un plazo de 90 días para investigar.

Tras el control de detención de este día miércoles 13 de mayo, el imputado fue enviado a prisión preventiva, con un plazo de 90 días para investigar.

os713052026
nuestrospodcast
patrullacarabineros

PUNTA ARENAS: CARABINEROS DETUVO A DOS HOMBRES TRAS FISCALIZACIÓN POR DROGAS EN PROLONGACIÓN CARRERA PINTO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Guillermo ruiz santana

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
pdteutramag

JAIME CÁRDENAS DE UTRAMAG DESTACÓ AVANCES HISTÓRICOS DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD “CHILE POR CHILE”, PAVIMENTAR LA RUTA 7 HASTA COCHRANE EN 2030

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Lanzamiento Campaña Invierno_AMA

HACIENDO UN LLAMADO AL COMPROMISO DE LA COMUNIDAD AGUAS MAGALLANES LANZA CAMPAÑA INVIERNO PARA REFORZAR EL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DOMICILIARIAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
corte puq

CORTE ORDENA PAGO DE MILLONARIA PENSIÓN A MUJER QUE MANDÓ A MATAR A SU ESPOSO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336