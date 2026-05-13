JAIME CÁRDENAS DE UTRAMAG DESTACÓ AVANCES HISTÓRICOS DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD “CHILE POR CHILE”, PAVIMENTAR LA RUTA 7 HASTA COCHRANE EN 2030

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de Utramag, Jaime Cárdenas, abordó los avances del proyecto de conectividad “Chile por Chile”, iniciativa que busca fortalecer la infraestructura vial y la conexión terrestre en la zona austral del país.



Durante la conversación, Cárdenas destacó el trabajo realizado desde 2021 para impulsar el proyecto, señalando que “estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, esto comenzó el 2021, ha sido un trabajo muy sacrificado, hemos golpeado muchas puertas, al día de hoy lo que se ha logrado es algo histórico, se hablaba de esto para 70 años, tuvimos suerte con la nueva administración que nos recibió”. El dirigente explicó que uno de los principales avances corresponde al aumento de recursos destinados a infraestructura vial en la Región de Aysén, especialmente en la pavimentación de la Ruta 7. En ese contexto, indicó que “se quintuplica la inversión en vialidad en Aysén, en pavimentación de la ruta 7, la meta es ambiciosa es tener pavimentado al año 2030 hasta Cochrane”.



Cárdenas valoró además el respaldo obtenido por parte de las actuales autoridades, asegurando que el desarrollo de la conectividad austral representa una demanda histórica para los habitantes del extremo sur del país y un paso clave para mejorar las condiciones de integración y desarrollo territorial.



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