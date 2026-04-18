PROYECTO “MEMORIAS MUTUAS” BUSCA RESCATAR HISTORIA DE LA COOPERATIVA CACIQUE MULATO EN MAGALLANES

En una nueva edición del programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, se dio a conocer el proyecto “Memorias Mutuas”, una iniciativa que busca rescatar y poner en valor la historia de la cooperativa Cacique Mulato, surgida en el contexto de la reforma agraria en la década de 1960. El trabajo se centra en la recopilación de fotografías familiares y testimonios que permiten reconstruir la vida cotidiana de quienes formaron parte de este proceso en la comuna de Laguna Blanca.

El proyecto, liderado por un equipo multidisciplinario, ha desarrollado talleres participativos tanto en terreno como en Punta Arenas, donde familiares de antiguos integrantes de la cooperativa han podido identificar rostros, lugares y momentos registrados en imágenes históricas. Muchas de estas fotografías, incluso, provienen de archivos internacionales, como el trabajo del fotógrafo Marcelo Montalegre, quien documentó la zona en 1967.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la construcción de un relato colectivo, donde la comunidad no solo aporta material, sino también interpreta y da significado a las imágenes. Este proceso ha permitido relevar dimensiones poco visibilizadas de la historia rural, como el rol de las mujeres, la vida familiar en las estancias y la organización comunitaria que dio origen a la cooperativa.

El proyecto contempla la elaboración de un fotolibro bilingüe, además de la generación de contenidos digitales que estarán disponibles para la comunidad a través de plataformas públicas. Asimismo, se busca ampliar la difusión de este material a nivel regional y nacional, considerando la escasa documentación existente sobre la reforma agraria en Magallanes.

Desde el equipo destacaron que esta iniciativa no solo apunta a rescatar el pasado, sino también a fortalecer la identidad territorial, reconociendo que quienes habitan hoy el mundo rural siguen siendo parte activa de esa historia.



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