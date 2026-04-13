CEMENTERIO SARA BRAUN CELEBRA ANIVERSARIO 132 DESTACANDO AVANCES EN SEGURIDAD Y GESTIÓN

En el marco de una entrevista realizada esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el administrador del Cementerio Municipal Sara Braun, César Gallardo, informó a la ciudadanía sobre diversos aspectos relevantes del recinto, en el contexto de la reciente conmemoración de sus 132 años de historia, celebrados el pasado 9 de abril.

Durante la conversación, Gallardo destacó la magnitud del camposanto, señalando que a la fecha se registran cerca de 69 mil fallecidos ingresados. Asimismo, precisó que el cementerio cuenta con una extensión cercana a las 10 hectáreas, de las cuales actualmente se encuentran en uso aproximadamente 8 hectáreas.

En cuanto a su infraestructura, recordó que en octubre del año 2002 comenzó el funcionamiento del horno crematorio, lo que permitió ampliar las alternativas para las familias. Además, detalló que existe un importante avance en materia de registro patrimonial, con 9.443 sepulturas incorporadas a una base fotográfica, en el contexto de trabajos de mantención, pintura y conservación de mausoleos. Este proceso es llevado adelante por una unidad técnica encargada de registrar a las personas que realizan este tipo de intervenciones.

En materia de seguridad, el administrador indicó que actualmente el recinto cuenta con 20 cámaras de vigilancia instaladas, existiendo además una proyección para incorporar otras 20 cámaras en el futuro, reforzando así las condiciones de resguardo del lugar.

Finalmente, se informó a la comunidad sobre la apertura de un concurso público para el cargo de operario de cementerio, con tres vacantes disponibles, proceso que se encuentra publicado en el sitio web oficial del recinto.

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