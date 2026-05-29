COSECHA DE SALMÓN DEL ATLÁNTICO EN MAGALLANES CRECIÓ 11% DURANTE MARZO DE 2026

La cosecha realizada en los centros de cultivo de la región de Magallanes y Antártica Chilena registró un crecimiento de 11,0% durante marzo de 2026, en comparación con igual mes del año anterior, de acuerdo con el último Boletín de Pesca publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según el informe, en marzo de 2026 se contabilizaron 16.305,08 toneladas cosechadas en centros de cultivo regionales, volumen compuesto exclusivamente por salmón del Atlántico. El incremento representó 1.617,73 toneladas adicionales respecto al mismo período de 2025.

El reporte también indicó que el total de recursos extraídos en la región —considerando desembarques pesqueros y cosecha acuícola— alcanzó las 18.760,76 toneladas, cifra que evidenció una disminución de 25,6% en relación con marzo del año pasado.

Salmón del Atlántico impulsa crecimiento acuícola en Magallanes

El aumento en la producción regional estuvo directamente asociado al mayor tonelaje cosechado de salmón del Atlántico, especie que continúa consolidándose como uno de los principales motores de la acuicultura en Magallanes.

Durante el período analizado, la región contabilizó 48 centros de cultivo operativos, uno menos que en marzo de 2025, lo que representó una disminución de 2,0%.

Todos los centros activos estuvieron dedicados al cultivo de especies salmonídeas, específicamente salmón del Atlántico, cuya producción fue procesada íntegramente en plantas autorizadas de la región.

En cuanto al tipo de operación, 45 centros desarrollaron sus actividades en agua de mar, registrando una disminución de un centro respecto al mismo mes del año anterior. Los tres centros restantes operaron en agua dulce, manteniendo sin variación su número en comparación con 2025.

Descanso sanitario en áreas de cultivo de salmón

El Boletín de Pesca del INE también informó que durante marzo de 2026 se estableció descanso sanitario en dos de las 31 Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) existentes en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Esta medida busca permitir la recuperación ambiental de los espacios marinos utilizados durante el ciclo productivo, facilitando la limpieza de residuos orgánicos y contribuyendo a interrumpir el ciclo biológico de organismos patógenos que podrían afectar a las especies cultivadas.

El descanso sanitario es una de las principales herramientas utilizadas por la industria salmonera y las autoridades regulatorias para fortalecer la bioseguridad y la sustentabilidad de la salmonicultura chilena.

Fuente: aqua.cl

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