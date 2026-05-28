MUNICIPIO DE NATALES Y SUBDERE CONSOLIDAD PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CON EL 100% DE LA META CUMPLIDA

​El Jefe de la Unidad Regional de la SUBDERE, Javier Labrín Jofré, visitó la comuna de Puerto Natales para participar en el operativo de esterilización organizado por la Municipalidad, enmarcado en el proyecto "Plan de Esterilización Responsabilidad Compartida", iniciativa financiada a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.



El proyecto contempló la esterilización de 1.500 mascotas entre caninos y felinos, con y sin dueño, abarcando no solo los sectores urbanos de la comuna, sino también localidades rurales como Villa Dorotea, Seno Obstrucción y Puerto Edén, garantizando así una cobertura territorial amplia e inclusiva.



Con la realización de esta jornada, el proyecto completó la totalidad de las esterilizaciones proyectadas, alcanzando el 100% de la meta propuesta por el municipio. Este logro representa un hito significativo en materia de bienestar animal para la comuna de Natales.



La iniciativa también contribuye a la implementación de la Ley N° 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, no solo a través del control reproductivo de caninos y felinos, sino también fomentando la inscripción de animales en el Sistema de Registro Nacional de Mascotas, avanzando hacia una convivencia responsable entre las personas y sus animales de compañía.



El financiamiento total del programa ascendió a $55.500.000, aportados a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) de la SUBDERE.



“La comunidad natalina debe estar orgullosa, porque tenemos 1500 nuevos dueños de perros y gatos responsables, que participaron en el programa con la gestión de la Municipalidad y la buena ejecución de los profesionales veterinarios”, señaló Javier Labrín Jofré, jefe de la Unidad Regional de SUBDERE.

