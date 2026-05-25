MUNICIPIO DESTACA MASIVA ASISTENCIA EN ESTRENO DE "DIVORCIADOS 2.0"

Con un Teatro Municipal José Bohr repleto en ambas funciones, la Municipalidad de Punta Arenas realizó un positivo balance del estreno de la obra "Divorciados 2.0", comedia nacional que convocó a cerca de mil personas durante la jornada de este sábado.

La iniciativa, impulsada por la administración comunal junto a la Fundación Municipal de Cultura, permitió que vecinos y vecinas accedieran de manera gratuita a un espectáculo de primer nivel, protagonizado por reconocidos actores nacionales, consolidando así el compromiso con el acceso a la cultura.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la alta convocatoria y el impacto de este tipo de actividades en la comunidad. "Fue un gran esfuerzo. Sabíamos que era una obra muy popular, con grandes actores, y no nos equivocamos: entre ambas funciones alcanzamos cerca de mil personas, lo que significa un lleno total. Es un esfuerzo económico importante de la Municipalidad y de la Fundación Cultural, pero lo hacemos con convicción, porque queremos que nuestros vecinos accedan a espectáculos de primer nivel y que nuestra ciudad sea parte de estos circuitos culturales", señaló.

La autoridad comunal agregó que este tipo de instancias permiten acercar espectáculos de alta calidad a la ciudadanía, especialmente en un contexto donde el acceso a este tipo de panoramas suele ser limitado. Asimismo, reiteró la invitación a participar en las próximas actividades contempladas en la Cartelera Cultural 2026.

Desde el público, la recepción también fue positiva. Alejandra Ponticas, asistente a una de las funciones, destacó la iniciativa. "Lo hemos pasado muy bien en estas actividades, es excelente que se generen estos espacios y ojalá la gente los aproveche. Son instancias gratuitas que normalmente tendrían un costo alto, por lo que es importante que quienes retiren su entrada asistan o la cedan a otra persona", comentó.

En tanto, Carlos Cárcamo, otro de los asistentes, subrayó la relevancia de este tipo de eventos para la comunidad local. "Es una muy buena oportunidad para la gente de la zona, porque son actividades que no siempre están al alcance de todos. Es muy positivo que se realicen", afirmó.