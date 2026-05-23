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23 de mayo de 2026

MUNICIPIO RECIBE 2.500 PASAPORTES TURÍSTICOS PARA PROMOVER RECORRIDOS EN PUNTA ARENAS

​Los ejemplares serán distribuidos a través del Centro de Información Turística y buscan incentivar visitas a distintos atractivos de la ciudad y apoyar la actividad económica local.

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La Municipalidad de Punta Arenas recibió este viernes 2.500 ejemplares del Pasaporte Turístico en español, iniciativa impulsada junto al Mall Espacio Urbano Pionero para promover recorridos por distintos puntos de interés de la capital regional.

Los pasaportes serán distribuidos mediante el Centro de Información Turística (CIT) y contemplan un circuito de 13 espacios turísticos de Punta Arenas. Cada lugar cuenta con un timbre distintivo que los visitantes pueden completar durante su estadía, incentivando así un recorrido más amplio por la ciudad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la iniciativa se mantiene hace ocho años y valoró el trabajo conjunto con el sector privado. “Esta es una alianza que permite que los turistas recorran más, conozcan nuevos lugares y también consuman en distintos puntos de la ciudad”, señaló la autoridad comunal.

Por su parte, el center manager del Mall Espacio Urbano Pionero, Freddy Tapia, indicó que el proyecto busca fortalecer la experiencia de quienes visitan Punta Arenas, permitiéndoles recorrer la ciudad de manera organizada y atractiva.

Desde la Unidad de Turismo municipal explicaron que el documento es ampliamente solicitado por turistas que llegan a la comuna. Además, visitantes valoraron la iniciativa como una herramienta útil para conocer los principales atractivos locales y orientarse durante su estadía.


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