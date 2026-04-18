MUNICIPIO Y COANIQUEM CONVOCAN A VOLUNTARIOS PARA LA COLECTA 2026 EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas, junto a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), lanzó la convocatoria de voluntarios para la Colecta Nacional 2026, en una actividad realizada en el Palacio Montes. La iniciativa contempla inscripciones abiertas entre el 7 de abril y el 9 de mayo, con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria en esta campaña solidaria.

La convocatoria está dirigida a universidades, institutos, colegios, organizaciones sociales, empresas, familias y grupos, con el fin de ampliar el alcance de la colecta. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web voluntarios.coaniquem.cl, en una campaña que busca reunir fondos para continuar con los tratamientos de rehabilitación de pacientes que han sufrido quemaduras.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que cada año más de 700 personas sufren quemaduras en la zona. En ese contexto, relevó el rol de Coaniquem en la rehabilitación no solo física, sino también funcional de los pacientes, especialmente en niños y niñas que requieren terapias prolongadas.

Desde Coaniquem, la coordinadora regional Rosa Zúñiga explicó que la campaña online se desarrollará hasta el 9 de mayo, mientras que la colecta presencial en calles se realizará entre el 6 y el 9 de mayo a nivel nacional. Además, indicó que actualmente se requiere especialmente de voluntarios mayores de edad para apoyar en la recolección de fondos.

La campaña también contará con actividades en Punta Arenas, incluyendo un punto de recaudación con presentaciones artísticas el sábado 9 de mayo en la intersección de Salvador Allende con Martínez de Aldunate. El objetivo es superar lo recaudado el año anterior, que alcanzó poco más de 5 millones de pesos, incorporando además nuevas formas de donación mediante pago electrónico.





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