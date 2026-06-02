EL PEDZE YA ES REALIDAD: PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA INCORPORAR $25 MIL MILLONES AL PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN EN MAGALLANES

La sesión extraordinaria del Consejo Regional de esta jornada tenía como tema a tratar un único punto: sancionar la modificación presupuestaria que incrementa el Programa de Inversión Regional 2026 que, en otras palabras, significaba incorporar $25 mil millones al marco presupuestario del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena por concepto de Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

El viernes 29 de mayo, el ministerio de Hacienda terminó la total tramitación del decreto N°360, tras ser enviado a la Contraloría General de la República. Luego de la votación favorable de este lunes en el Consejo, desde el Gobierno Regional se enviará la modificación para un último trámite en la Contraloría Regional. Las acciones resultan en una posible disposición de los recursos para el mes de julio.

El Gobernador Jorge Flies calificó la noticia como “muy positiva”: “Hoy el Gobierno Regional ha recibido un recurso que no es menor”.

“Para nosotros era muy importante, porque esa asignación presupuestaria nos permitirá hacer los gastos en proyectos que están en pleno ejercicio, como el nuevo puerto en Puerto Williams, o la carretera de Porvenir a Onaicín, o la Biblioteca y Archivo Regional”, complementó luego la máxima autoridad regional.

Si bien estos nuevos fondos irán a esos proyectos “de arrastre”, Flies aseguró que esta modificación presupuestaria “nos abre la posibilidad para otros proyectos (…) Permite partir con diseños o con programas, como por ejemplo el de la resolución de listas de espera que, en PEDZE, son $10 mil millones”.

Para dimensionar la magnitud de lo ocurrido, cabe contextualizar que el marco presupuestario del Gobierno Regional es de $70 mil millones. El Plan proyecta una inversión de $40 mil millones, quedando los $15 mil millones restantes a la espera de una segunda asignación. “Esperamos tenerlos a disposición en los próximos meses”, auguró el Gobernador.

Durante la sesión, el consejero Rodolfo Cárdenas relevó que con la votación “el PEDZE hoy se transforma en una herramienta”: “Es de esperar que iniciativas nuevas se puedan implementar, por cuanto sino estaríamos hablando de una ley o un plan del Estado de Chile que solamente quedó en el escritorio de los ministerios. Espero que eso último no suceda, sino que podamos avanzar en iniciativas que entreguen un nuevo impulso dado por el Gobierno: de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Magallanes y sus localidades aisladas”.

​“Estas iniciativas marcan un antes y un después respecto del desarrollo de diversas materias que son de vital importancia para el bienestar de las personas, sobre todo en aspectos sanitarios, de acceso a salud o a educación”, cerró el representante fueguino.​



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