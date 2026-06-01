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1 de junio de 2026

EN TERRENO: JUNTO A VECINOS DE AGUA FRESCA SE COORDINAN ACCIONES DEL PLAN OPERACIÓN MOP INVERNAL Y SOLUCIONES VIALES

La actividad se llevó a cabo en la sede vecinal ubicada en el kilómetro 29 de la Ruta 9 Sur, en Punta Arenas, y fue convocada por la directiva de la Junta de Vecinos de Agua Fresca, encabezada por su presidente Héctor Díaz Pérez.

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El Ministerio de Obras Públicas, a través de su Seremi Alejandro Marusic, y de la Dirección de Vialidad representada por el Jefe Provincial de Magallanes Iván Navarro y Luis Levicoy, sostuvo en la tarde de hoy sábado 30 de mayo una reunión con vecinos del sector Agua Fresca, instancia en la que se dio a conocer el Plan de Operación MOP Invernal y las acciones de conservación y mantención de rutas en el sector.

 
La actividad se llevó a cabo en la sede vecinal ubicada en el kilómetro 29 de la Ruta 9 Sur, en Punta Arenas, y fue convocada por la directiva de la Junta de Vecinos de Agua Fresca, encabezada por su presidente Héctor Díaz Pérez.

 
Durante la jornada, se expuso en detalle el Plan, el cual contempla además de los trabajos propios de los funcionarios de la Dirección de Vialidad, un convenio de arriendo de maquinarias por seis meses, con el objetivo de fortalecer las labores de mantención vial en la región. Esta iniciativa permitirá disponer de equipos especializados, como motoniveladoras, camiones saleros y maquinaria de apoyo, para enfrentar las condiciones climáticas adversas propias de la temporada.

 
Entre las principales acciones consideradas en la Operación MOP Invernal, se encuentran el esparcido de sal y material anticongelante en rutas estratégicas, incluyendo la Ruta 9 Sur y caminos secundarios como las rutas Y-540 y Y-580, con recorridos que comienzan desde las 05:30 horas para mejorar la seguridad y transitabilidad de quienes circulan por estos sectores.

 
Asimismo, el plan considera labores de despeje de nieve mediante motoniveladoras y el uso de maquinaria pesada en distintos puntos de la red vial, además de trabajos de conservación como reperfilado de caminos, control de erosiones y reforzamiento de la señalización preventiva.

 
En la instancia, el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, destacó la importancia de este tipo de encuentros, que permiten acercar la gestión del MOP a la ciudadanía y recoger inquietudes de los vecinos respecto al estado de las rutas y las medidas implementadas durante el invierno.

 
Tras la reunión, se realizaron varias coordinaciones, comprometiéndose la conformación de una mesa de trabajo entre el MOP, otras instituciones públicas y la comunidad de Agua Fresca, además del levantamiento de soluciones viales en terreno la próxima semana, donde Vialidad junto a representantes de la comunidad acudirán a los puntos críticos señalados por los vecinos.

 
Por su parte, la directiva de la Junta de Vecinos valoró la realización de este encuentro y la disposición del Ministerio de Obras Públicas para informar en terreno sobre las acciones que se ejecutarán durante la temporada invernal, así como para generar espacios de trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.

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