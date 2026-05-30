Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de mayo de 2026

FUNDACIÓN TERAIKE IMPULSA PREMIO QUE RECONOCERÁ A LOS DOCENTES QUE INSPIRAN EN MAGALLANES

Y tú, ¿Qué opinas?

y tú qué opinas

En el programa “Y Tú Qué Opinas” de Polar Comunicaciones, la coordinadora de Educación de Fundación Teraike, Victoria Vega Flores, dio a conocer los detalles del premio “Educadores que Inspiran 2026”, una iniciativa inédita en Magallanes que busca reconocer a docentes y educadores que destacan por su impacto positivo en las comunidades escolares de la región.

El reconocimiento surge en el marco de los 10 años de Fundación Teraike y se desarrolla en alianza con Global Teacher Prize Chile y Elige Educar. Cualquier persona puede nominar a un docente en ejercicio a través del sitio web de la fundación, incluyendo estudiantes, apoderados, colegas o integrantes de la comunidad. El proceso es anónimo y contempla la selección de tres finalistas regionales, quienes además avanzarán a las siguientes etapas del Global Teacher Prize a nivel nacional.

Los finalistas serán reconocidos durante una ceremonia programada para el 1 de octubre en el Centro Cultural de Punta Arenas. El ganador regional recibirá un premio de un millón de pesos, mientras que los otros dos finalistas obtendrán $500 mil cada uno. Además, empresas colaboradoras aportarán estadías y otros incentivos para destacar la labor de los educadores seleccionados.

Durante la entrevista también se abordó el avance del concurso “Jóvenes Talentos de Magallanes: Tradiciones de la Patagonia”, cuya etapa de ilustración se encuentra abierta hasta junio. La iniciativa invita a niños, niñas y adolescentes de toda la región a ilustrar los cuentos ganadores de este año, fomentando la creatividad y el rescate del patrimonio cultural magallánico desde la mirada de las nuevas generaciones.




Ramón Díaz Eterovic dictó una charla magistral sobre sus procesos creativos y los libros que marcaron su interés por la lectura y escritura

MASIVA CHARLA DEL PREMIO NACIONAL RAMÓN DÍAZ ETEROVIC INICIÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE MAGALLANES EN 100 PALABRAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CUATRO EMPRESAS DE MAGALLANES FUERON DISTINGUIDAS POR SU GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Leer Más

​Concremag, Nexxo, Ferrostaal Chile y Constructora Salfa fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción.

​Concremag, Nexxo, Ferrostaal Chile y Constructora Salfa fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción.

Concremag Cuadro de Honor 2026 (2)
nuestrospodcast
caomision-carne-bovina-campos-ministro

COMISIÓN NACIONAL DE LA CARNE BOVINA RETOMA TRABAJO PARA FORTALECER EL DESARROLLO GANADERO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
y tú qué opinas

FUNDACIÓN TERAIKE IMPULSA PREMIO QUE RECONOCERÁ A LOS DOCENTES QUE INSPIRAN EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
natales

PUERTO NATALES CELEBRA 115 AÑOS ENTRE ORGULLO IDENTITARIO Y LLAMADOS A FORTALECER INVERSIÓN Y PATRIMONIO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
kareembianchi

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIÓ A LA SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD LA REAPERTURA URGENTE DE LA ESCUELA RURAL DE VILLA DOROTEA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250