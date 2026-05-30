FUNDACIÓN TERAIKE IMPULSA PREMIO QUE RECONOCERÁ A LOS DOCENTES QUE INSPIRAN EN MAGALLANES

En el programa “Y Tú Qué Opinas” de Polar Comunicaciones, la coordinadora de Educación de Fundación Teraike, Victoria Vega Flores, dio a conocer los detalles del premio “Educadores que Inspiran 2026”, una iniciativa inédita en Magallanes que busca reconocer a docentes y educadores que destacan por su impacto positivo en las comunidades escolares de la región.

El reconocimiento surge en el marco de los 10 años de Fundación Teraike y se desarrolla en alianza con Global Teacher Prize Chile y Elige Educar. Cualquier persona puede nominar a un docente en ejercicio a través del sitio web de la fundación, incluyendo estudiantes, apoderados, colegas o integrantes de la comunidad. El proceso es anónimo y contempla la selección de tres finalistas regionales, quienes además avanzarán a las siguientes etapas del Global Teacher Prize a nivel nacional.

Los finalistas serán reconocidos durante una ceremonia programada para el 1 de octubre en el Centro Cultural de Punta Arenas. El ganador regional recibirá un premio de un millón de pesos, mientras que los otros dos finalistas obtendrán $500 mil cada uno. Además, empresas colaboradoras aportarán estadías y otros incentivos para destacar la labor de los educadores seleccionados.

Durante la entrevista también se abordó el avance del concurso “Jóvenes Talentos de Magallanes: Tradiciones de la Patagonia”, cuya etapa de ilustración se encuentra abierta hasta junio. La iniciativa invita a niños, niñas y adolescentes de toda la región a ilustrar los cuentos ganadores de este año, fomentando la creatividad y el rescate del patrimonio cultural magallánico desde la mirada de las nuevas generaciones.





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