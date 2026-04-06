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6 de abril de 2026

COLEGIO DE PROFESORES ACUSA GRAVES INCUMPLIMIENTOS DEL SLEP MAGALLANES POR SUELDOS IMPAGOS

Buenos días región.

pdtacolegioprofesores

Durante la mañana de este lunes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante, abordó la compleja situación que afecta a docentes de Magallanes debido a pagos incompletos y errores en sus remuneraciones, apuntando directamente a la gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

En la instancia, la dirigenta explicó que los problemas han sido expuestos públicamente por el gremio, sin obtener hasta ahora soluciones concretas. “hoy día tenemos nuestro primer encuentro con la delegada presidencial, nuestro primer acercamiento con el gobierno actual, nosotros hemos hecho publico algunas situaciones en temas de remuneraciones a nuestros colegas asociados, hemos pedido respuestas por parte del slep, el slep dijo que se iba a solucionar a la brevedad pero aun nos encontramos con problemas en los pagos”, señaló.

Aguilante fue enfática en criticar la situación actual, asegurando que existe un incumplimiento básico por parte del organismo encargado de la administración educativa. “el slep no esta cumpliendo con el deber mínimo de hacer el pago de las remuneraciones de nuestros asociados”, afirmó.

Asimismo, recalcó la gravedad del problema, indicando que los sueldos deben ser cancelados en los plazos establecidos por ley. “acá se hizo un incumplimiento de algo grave que ellos no cumplieron, el sueldo total se tiene que pagar el ultimo día hábil de cada mes, 6 de abril aun los sueldos no se han pagado como debieran”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta regional del gremio docente insistió en la necesidad de establecer პასუხისმგabilidades ante esta situación. “acá tiene que haber una sanción al slep magallanes aquí no puede ser que exista al día de hoy que no estén pagados los sueldos”, concluyó.

Desde el Colegio de Profesores esperan que en las próximas reuniones con autoridades de gobierno se puedan destrabar las dificultades y garantizar el pago oportuno de las remuneraciones a los docentes de la región.

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SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIÓ EXPLICACIONES Y GESTIONÓ URGENTE SOLUCIÓN POR IRREGULARIDADES EN PAGO DE SUELDOS A DOCENTES EN MAGALLANES

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