Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de abril de 2026

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR SUSPENSIÓN DE CLASES TRAS AMENAZAS EN ESTABLECIMIENTOS

​El gremio solicitó medidas urgentes y la conformación de una mesa intersectorial para abordar la situación en la región.

colegio de profesores

El Colegio de Profesoras y Profesores A.G. Magallanes manifestó su preocupación por la suspensión de clases en distintos establecimientos educacionales de la región durante los últimos días, situación que se ha producido a raíz de amenazas anónimas que han generado temor en las comunidades escolares.

Desde el gremio señalaron que este tipo de hechos no puede ser relativizado ni considerado como una broma, debido a las consecuencias que tiene en la seguridad, la salud mental y el desarrollo normal de las actividades educativas de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

Asimismo, indicaron que lo ocurrido no corresponde a un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de aumento de situaciones de violencia en espacios educativos, lo que —según plantearon— requiere una respuesta coordinada por parte de las autoridades.

En esa línea, el directorio regional informó que la situación ya fue abordada en una reunión con la Delegación Presidencial Regional, donde solicitaron la conformación de una mesa de trabajo intersectorial para enfrentar la problemática de manera integral.

Finalmente, el Colegio de Profesores hizo un llamado a implementar medidas de resguardo en los establecimientos, fortalecer protocolos frente a amenazas, asegurar apoyo psicosocial a las comunidades educativas y avanzar en la investigación de los hechos.



HYST Buenos Aires

HYST REALIZA SU PRIMER EVENTO INTERNACIONAL EN BUENOS AIRES CON PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME PRESENTA DENUNCIA ANTE CONTRALORÍA POR EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO REGIONAL

Leer Más

​El parlamentario solicitó una investigación por contratos adjudicados a una empresa con presuntos vínculos familiares con un funcionario del Gore.

​El parlamentario solicitó una investigación por contratos adjudicados a una empresa con presuntos vínculos familiares con un funcionario del Gore.

Diputado Riquelme
nuestrospodcast
colegio de profesores

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR SUSPENSIÓN DE CLASES TRAS AMENAZAS EN ESTABLECIMIENTOS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
colegio de profesores

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR SUSPENSIÓN DE CLASES TRAS AMENAZAS EN ESTABLECIMIENTOS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
grtetabsa

BID - EPA AUSTRAL: INYECCIÓN DE RECURSOS FORTALECERÁ CONECTIVIDAD, TURISMO Y LOGÍSTICA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Caso-colusión-de-la-centolla-740x430

DENUNCIANTE DE COLUSIÓN DE SIETE PROCESADORAS DE CENTOLLA EN MAGALLANES: “LOS GERENTES COORDINABAN LOS PRECIOS”