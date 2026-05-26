26 de mayo de 2026
CASA MORADA CELEBRARÁ EL DÍA DEL PATRIMONIO CON CHARLAS DE CÓMIC, ARTE URBANO Y OFICIOS CREATIVOS
Uno de los principales focos de la programación será la jornada del sábado 30, entre las 10:30 y 13:00 horas, donde se desarrollarán charlas vinculadas al mundo del cómic, manga y narrativa gráfica.
Este sábado 30 y domingo 31 de mayo, Casa Morada abrirá sus puertas a la comunidad para celebrar el Día del Patrimonio Cultural con una programación gratuita enfocada en el arte, los oficios y las narrativas urbanas, en su espacio ubicado en Chiloé 755, Punta Arenas.
Bajo el concepto "Narrativas Urbanas: Arte & Oficios", la iniciativa contempla charlas, muestras artísticas, exhibiciones, talleres participativos y experiencias creativas abiertas a personas de todas las edades, poniendo en valor el patrimonio vivo desde la creación contemporánea y el trabajo colaborativo.
Uno de los principales focos de la programación será la jornada del sábado 30, entre las 10:30 y 13:00 horas, donde se desarrollarán charlas vinculadas al mundo del cómic, manga y narrativa gráfica.
La actividad comenzará con "Construir mundos: Arquitectura y entornos en el manga", charla a cargo del arquitecto Alejandro Parada, orientada a explorar cómo la arquitectura y los espacios urbanos influyen en la construcción de atmósferas y universos visuales dentro del manga y la narrativa gráfica.
Posteriormente, el profesor y artista Fernando Elgueta presentará "Figuras, cómic y universos de la narrativa gráfica", encuentro centrado en personajes, composición visual y recursos propios del lenguaje del cómic.
Como cierre, las charlas finalizarán con un ejercicio práctico de creación de cómic, donde las y los asistentes podrán experimentar con herramientas básicas de narrativa visual y dibujo secuencial. La organización dispondrá de hojas tamaño oficio y lápices, aunque idealmente se recomienda asistir con croquera o cuaderno de dibujo.
Durante ambas jornadas también habrá muestras de oficios creativos, taller abierto, exhibiciones y experiencias artísticas, incluyendo creación en vivo de jabonería, velas y arte contemporáneo, junto a una muestra de graffiti flúor y arte urbano.
El domingo 31, entre las 11:00 y 12:30 horas, se desarrollará la actividad "Graffiti & Mural", encabezada por los artistas Cejec y Mora, quienes compartirán procesos creativos vinculados al muralismo y al arte urbano en una experiencia participativa abierta a la comunidad. La jornada incluirá un espacio práctico donde niñas, niños, jóvenes y adultos podrán acercarse al lenguaje del graffiti y la creación colectiva.
La actividad es organizada por la Asociación Red de Economías Creativas y Culturales de Magallanes, integrada por 15 profesionales y artistas vinculados a las áreas de arquitectura, diseño, ilustración, pintura y guion para animación digital, promoviendo espacios de formación, creación y difusión cultural en la región.
Las actividades son gratuitas y abiertas a toda la comunidad, con cupos limitados en algunos talleres e inscripción previa al +56 9 2612 7054.
📍 Casa Morada, Chiloé 755, Punta Arenas
🗓️ Sábado 30 y domingo 31 de mayo
Fiscalizaciones en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo permitieron detectar sustancias ilícitas transportadas desde el norte del país.
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