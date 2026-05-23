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23 de mayo de 2026

EXPERTA EN NEUROEDUCACIÓN ADVIERTE SOBRE EL IMPACTO DEL INDIVIDUALISMO EN LA VIOLENCIA ESCOLAR

​La académica española y experta en neuroeducación destacó la importancia de fortalecer vínculos, empatía y educación emocional para enfrentar la violencia en comunidades educativas.

Anna Forés

​La académica de la Universidad de Barcelona y especialista en neuroeducación, Anna Forés Miravalles, abordó los desafíos actuales de la convivencia escolar y la salud mental estudiantil durante su visita a Chile, donde participó en actividades organizadas por la Fundación Mustakis y la Universidad Bernardo O’Higgins.En entrevista con El País, la pedagoga sostuvo que el fortalecimiento de los vínculos y la empatía son factores fundamentales para prevenir situaciones de violencia escolar. “Si yo te reconozco como mi compañera o mi maestra, yo no te voy a agredir porque formas parte de nuestro nosotros”, señaló, enfatizando la importancia de la relación entre estudiantes, docentes y familias.Forés también planteó que las consecuencias sociales y emocionales derivadas de la pandemia siguen presentes en las comunidades educativas. Según explicó, el confinamiento prolongado, los cambios familiares y la pérdida de referentes han influido en conductas de violencia y problemas de salud mental entre niños y adolescentes.La especialista cuestionó además el aumento del individualismo y la falta de espacios de comunicación familiar. “Si vivo desde el neoliberalismo, de la individualización, de que yo soy lo importante y que los demás no me importan, eso ya está creando un caldo de cultivo para la violencia”, afirmó.Durante la conversación, la académica recalcó la necesidad de trabajar la prevención, la educación emocional y el acompañamiento de estudiantes antes de que ocurran situaciones críticas. Asimismo, advirtió sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia y la importancia de generar vínculos sólidos tanto en el hogar como en las escuelas.

Fuente: El País

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