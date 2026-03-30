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30 de marzo de 2026

TABSA MONITOREA ACTIVAMENTE EL IMPACTO DE FUERTE ALZA EN EL PRECIO DEL DIÉSEL

​En línea con lo que sucede a nivel global y nacional que afecta a los servicios de transportes, la compañía se encuentra monitoreando la evolución de los precios y analizando las medidas necesarias para asegurar la operación de su flota, buscando generar el menor impacto posible en los usuarios.

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Como una “situación grave” calificaron desde TABSA el impacto que está provocando el fuerte aumento del precio del diésel que se registra en los mercados internacionales y específicamente el nacional, producto del conflicto que actualmente se vive en Medio Oriente.

 

En línea con lo que sucede a nivel global y nacional que afecta a los servicios de transportes, la compañía se encuentra monitoreando la evolución de los precios y analizando las medidas necesarias para asegurar la operación de su flota, buscando generar el menor impacto posible en los usuarios. A modo de referencia, la empresa indicó que, en solo cuatro semanas, el costo real del diésel ha aumentado en más de un 75%, lo que hace insostenible poder mantener los precios del servicio actual.

 

El pasado viernes, el Gerente General de TABSA, Cristóbal Kulczewski, sostuvo una reunión con la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena y el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas. En la instancia, el ejecutivo informó a las autoridades sobre el alza sostenida del combustible y su impacto directo en los costos de los servicios de conectividad marítima de la región, así como las medidas que se estarían evaluando.

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