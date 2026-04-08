TABSA RENUEVA CONVENIO CLAVE CON PORVENIR PARA APOYAR LA CONECTIVIDAD DE ESTUDIANTES Y ADULTOS MAYORES

Junto a vecinos, concejales y el Alcalde de Porvenir, esta mañana TABSA renovó el convenio que mantiene con la municipalidad fueguina por más de veinte años mediante el cual se entregan beneficios a estudiantes de enseñanza superior y adultos mayores del IPS a los que se agregaron, a partir de este año, personas discapacitadas.

En concreto, el convenio entrega dos viajes mensuales liberados a los estudiantes y un 50 por ciento de descuento en los tickets que adquieran los adultos mayores en el tramo Punta Arenas – Porvenir – Punta Arenas. Asimismo, se agregó un pasaje liberado mensual, en el mismo tramo, a personas que cuenten con acreditación de discapacidad.

Cristóbal Kulczewski, Gerente General de TABSA, dijo que la empresa “ha estado y seguirá estando comprometida con el desarrollo de Tierra del Fuego” y que “nos llena de satisfacción renovar este compromiso que tenemos con la Municipalidad de Porvenir y que beneficia a cientos de estudiantes, adultos mayores y, ahora, a las personas con discapacidad”.

Mónica Domínguez, madre de Katherine Martínez, estudiante de Pedagogía en Educación Parvularia de la Umag, agradeció la extensión de este convenio señalando que con los viajes que puede realizar su hija “nos conecta, conecta a los jóvenes que están estudiando en Punta Arenas para que vengan a sus casas, porque siempre necesitan el apoyo de los papas”.

El periodista Felix Iglesias, beneficiado en el tramo de la tercera edad, dijo que este convenio “lo aprecio porque nos beneficia cuando vamos a hacer diligencias a Punta Arenas, por lo tanto, lo encuentro acertado para los adultos mayores”.

En tanto, el Alcalde de Porvenir, Gabriel Parada, destacó la responsabilidad social de TABSA indicando que la empresa “agregó un nuevo beneficio, este año, para las personas discapacitadas viendo las alzas de los combustibles que están impactando no solo al transporte sino al sector productivo de la comuna, de la región y del país”.

Finalmente, Kulczewski informó a los vecinos y autoridades las medidas de mitigación que tomó la empresa frente al alza de combustibles y tarifas que se debieron aplicar frente al complejo escenario internacional.