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6 de abril de 2026

TABSA INFORMA ALZA TRANSITORIA DE TARIFAS DE SUS SERVICIOS POR CRISIS INTERNACIONAL

La compañía detalló que congelará la tarifa de adulto mayor y mantendrá beneficios sociales.

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Tabsa informó que a partir del próximo jueves 9 de abril modificará transitoriamente las tarifas en todos sus servicios, los que incluyen las rutas de conectividad de Tierra del Fuego (Punta Arenas – Porvenir) y Primera Angostura. El alza es de 21% en promedio en todos los segmentos y será revisada de acuerdo con la variación que tenga el diésel a nivel regional.

 

“Es una medida que no quisiéramos tomar, hemos absorbido por más de un mes el alza que la semana pasada llegó a un 90%, pero no es algo que podamos sostener. Es una situación que está afectando a todos los servicios de transportes y necesitamos resguardar la conectividad regional y la estabilidad de nuestros trabajadores”, dijo el gerente general de Tabsa, Cristóbal Kulczewski.

 

El ejecutivo señaló que siguen monitoreando la evolución de los mercados internacionales, por lo que el aumento podría revertirse total o parcialmente en la medida que los precios vayan normalizándose. Aclaró que los convenios vigentes tanto a grupos sociales y etarios se mantendrán inalterados.  Además, como medida especial y transitoria, se congelará la tarifa actual para pasajeros adultos mayores de la comuna de Porvenir.

 

Finalmente, Kulczewski indicó que se ha mantenido un fluido diálogo con las autoridades a nivel central y regional y parlamentarios para mantenerlos informados respecto de la gravedad de la situación.

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