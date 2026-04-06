CCHC MAGALLANES Y DIPUTADO RIQUELME ANALIZAN DESAFÍOS DE INFRAESTRUCTURA Y EL IMPACTO DEL ALZA DE COMBUSTIBLES

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes sostuvo una reunión con el diputado Alejandro Riquelme para tratar temáticas como el reajuste presupuestario y el alza de combustibles, debido a su gran impacto en la economía regional.

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Cristóbal Bascuñán, presidente de la CChC Magallanes, destacó que "por primera vez nos reunimos con el diputado y fue una muy buena instancia en la que compartimos la visión regional que como gremio tenemos. Lamentablemente, hoy la región está en alerta por la situación presupuestaria y la asignación de recursos. También abordamos el PEDZE y el impacto del alza de combustibles, que impacta no solo a nuestra industria, sino que también, por su efecto multiplicador, a los insumos, la logística y la operación de las empresas, así como a los distintos rubros en Magallanes. Fue una muy buena reunión porque coincidimos en que el rol del mundo público es clave para la zona, y que la política pública debe tener una mirada transversal, independiente del color político".

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El diputado Alejandro Riquelme asumió su cargo como representante de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena el 11 de marzo de 2026, para el período legislativo 2026-2030, y a comienzos de abril sostuvo su primer encuentro con el gremio de la construcción regional.

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"Esta es una reunión sumamente importante. La Cámara Chilena de la Construcción es un actor clave en la economía regional, especialmente en Magallanes, donde la inversión pública, la construcción y la infraestructura —y en general todas las empresas que prestan servicios a los gobiernos regionales y central— pueden marcar una diferencia significativa en la dinámica económica de la región", destacó el diputado.

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Durante el encuentro se abordaron los principales desafíos de la región en materia de infraestructura y vivienda, incluyendo los presupuestos de obras públicas vigentes, como el Convenio de Programación MOP–GORE Magallanes 2023-2028, el Convenio de Programación MINSAL–GORE Magallanes 2025-2030, así como los presupuestos de las carteras MOP y MINVU y el reajuste del PEDZE.

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"Este reajuste del tres por ciento anunciado para todos los ministerios, incluyendo Obras Públicas y Vivienda, tendrá un impacto mucho mayor en nuestra región que en otras. Esperamos que no afecte significativamente el empleo, pero dada la alta dependencia que tenemos de la inversión del Fisco en construcción e infraestructura, sus efectos serán más profundos aquí que en el resto del país", afirmó el diputado.

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Respecto al alza de combustibles, el parlamentario reconoció las condiciones particulares de Magallanes, aunque advirtió que será muy difícil que el Ejecutivo apruebe subsidios especiales para la región.

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"Ahora tenemos más claridad sobre la incidencia que tendrá este aumento, no solo en los costos de la construcción, sino en toda la cadena productiva de Magallanes, debido al alza del diésel y la gasolina. Esto también nos permite sensibilizar al ministro de Hacienda sobre nuestra realidad. No es lo mismo comprar a la vuelta de la esquina en Santiago que trasladar toneladas de materiales de construcción a más de 2.500 kilómetros. Efectivamente, hoy se necesitan subsidios, pero estos serán transversales para todas las regiones. Lamentablemente, no creo que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a otorgar apoyos especiales a algunas zonas. Los subsidios existentes seguirán siendo los mismos, como los destinados a locomoción colectiva, transporte escolar, o las ayudas recientemente anunciadas a la pesca artesanal", explicó el diputado Riquelme.

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Ante este escenario, la CChC Magallanes planteó, tal como ocurrió durante la pandemia, es necesario habilitar mecanismos de reajuste extraordinario en los contratos de obras y vivienda pública, especialmente cuando estos se vean afectados por el aumento en los costos de combustibles o insumos petrodependientes.