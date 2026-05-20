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20 de mayo de 2026

SUBSECRETARIO FIGUEROA LLAMA A COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA ABORDAR DESAFÍO DE RESIDUOS MUNICIPALES

Esto, en el contexto de la presentación de la Radiografía de Residuos Municipales 2024, estudio que reveló que en Chile en 2024 se generan 8,2 millones de toneladas de residuos, un 3,9% más que el 2023.

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El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, participó en la presentación de la Radiografía de Residuos Municipales 2024. El estudio, desarrollado por Kyklos y que contó con el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), se consolida como el diagnóstico más completo sobre la gestión de residuos a nivel local, reuniendo información de 327 comunas, equivalentes al 95% del total nacional.

Entre sus principales hallazgos, el informe destaca que durante 2024 se generaron 8,2 millones de toneladas de residuos, lo que representa un aumento de 3,9% respecto al año anterior. No obstante, la tasa de valorización alcanzó solo un 1,5%, una cifra reducida considerando que cerca del 80% de la basura domiciliaria corresponde a materiales que podrían ser aprovechados mediante reciclaje o compostaje.

"Este diagnóstico es una hoja de ruta fundamental para avanzar en la colaboración público-privada que este desafío requiere. Desde la Subdere, nuestro compromiso es articular ese trabajo junto a los municipios, entregando apoyo técnico y financiero para optimizar la gestión de residuos y ofrecer soluciones concretas a las comunas de todo el país", señaló el subsecretario Sebastián Figueroa.

El estudio también advierte sobre la situación de la infraestructura sanitaria, señalando que el 42% de los residuos del país se dispone en rellenos que están próximos a cumplir su vida útil. Este escenario refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos de economía circular en las comunas, optimizando un sistema donde actualmente el 76% del gasto municipal se destina exclusivamente a logística de retiro y traslado.

SUBDERE JUNTO A LA CONTRALORA

SUBSECRETARIO DE SUBDERE SE REÚNE CON CONTRALORÍA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

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