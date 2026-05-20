SUBSECRETARIO FIGUEROA LLAMA A COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA ABORDAR DESAFÍO DE RESIDUOS MUNICIPALES

El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, participó en la presentación de la Radiografía de Residuos Municipales 2024. El estudio, desarrollado por Kyklos y que contó con el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), se consolida como el diagnóstico más completo sobre la gestión de residuos a nivel local, reuniendo información de 327 comunas, equivalentes al 95% del total nacional.





Entre sus principales hallazgos, el informe destaca que durante 2024 se generaron 8,2 millones de toneladas de residuos, lo que representa un aumento de 3,9% respecto al año anterior. No obstante, la tasa de valorización alcanzó solo un 1,5%, una cifra reducida considerando que cerca del 80% de la basura domiciliaria corresponde a materiales que podrían ser aprovechados mediante reciclaje o compostaje.





"Este diagnóstico es una hoja de ruta fundamental para avanzar en la colaboración público-privada que este desafío requiere. Desde la Subdere, nuestro compromiso es articular ese trabajo junto a los municipios, entregando apoyo técnico y financiero para optimizar la gestión de residuos y ofrecer soluciones concretas a las comunas de todo el país", señaló el subsecretario Sebastián Figueroa.





El estudio también advierte sobre la situación de la infraestructura sanitaria, señalando que el 42% de los residuos del país se dispone en rellenos que están próximos a cumplir su vida útil. Este escenario refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos de economía circular en las comunas, optimizando un sistema donde actualmente el 76% del gasto municipal se destina exclusivamente a logística de retiro y traslado.