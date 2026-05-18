18 de mayo de 2026
IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE PESCA REUNIÓ A FAMILIAS Y VECINOS EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS
Cerca de 100 participantes fueron parte de la tradicional competencia, en una jornada marcada por la presencia de niños, adultos y personas mayores.
Con una alta convocatoria y un ambiente familiar, este domingo se desarrolló el IV Campeonato Municipal de Pesca organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, actividad que congregó a vecinos y aficionados a la pesca en la Costanera, entre las calles Santiago Díaz y Mardones.
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Además, el 61% considera que la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares es imposible de cumplir y el 54% estima que la mayoría de las personas creyó que se trataba de un compromiso de campaña realizable.
Además, el 61% considera que la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares es imposible de cumplir y el 54% estima que la mayoría de las personas creyó que se trataba de un compromiso de campaña realizable.