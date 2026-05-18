IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE PESCA REUNIÓ A FAMILIAS Y VECINOS EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

​Con una alta convocatoria y un ambiente familiar, este domingo se desarrolló el IV Campeonato Municipal de Pesca organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, actividad que congregó a vecinos y aficionados a la pesca en la Costanera, entre las calles Santiago Díaz y Mardones.

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Las inscripciones comenzaron a las 09:00 horas y la competencia se inició a las 11:00, culminando con la ceremonia de premiación a las 16:00 horas. La actividad contó con participación abierta y gratuita para la comunidad, exigiendo como requisito contar con licencia de pesca vigente.

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"Estamos muy contentos con la cantidad de inscritos y el ambiente que hay. Cuando uno ve la paciencia, la indumentaria y el talento con que participan, da gusto. Pero, sobre todo, ver que están muy agradecidos. Había familias completas, papás con sus hijos, matrimonios, parejas y nietos. Creo que eso es lo más bonito, que algo tan individual como la pesca se transforme en una actividad grupal y comunitaria", indicó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

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Por su parte, Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación Municipal de Deportes, calificó el evento como un éxito rotundo, detallando que participaron 85 competidores y se registró una importante cantidad de piezas capturadas. "Estamos muy contentos con la participación de la comunidad y de los vecinos que realizan una actividad amigable con la naturaleza, sustentable y en un marco de mucho respeto, cumpliendo además con todas las normativas vigentes", sostuvo.

La jornada de pesca dejó como ganador del campeonato a Jorge Villa, quien expresó su satisfacción tras obtener el primer lugar gracias a la captura de siete pejerreyes utilizando técnica con mosca. "Estoy orgulloso de ganarme la copa y seguir pescando. Llevo mucho tiempo pescando acá y estoy feliz por todos los pescadores. Esto es un deporte y es bueno para nosotros", comentó.

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Desde el municipio adelantaron que ya se proyecta una quinta versión del campeonato para el próximo año, buscando seguir fortaleciendo espacios deportivos y recreativos para los vecinos.





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