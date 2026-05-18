Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de mayo de 2026

IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE PESCA REUNIÓ A FAMILIAS Y VECINOS EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

​Cerca de 100 participantes fueron parte de la tradicional competencia, en una jornada marcada por la presencia de niños, adultos y personas mayores.

PP 1

Con una alta convocatoria y un ambiente familiar, este domingo se desarrolló el IV Campeonato Municipal de Pesca organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, actividad que congregó a vecinos y aficionados a la pesca en la Costanera, entre las calles Santiago Díaz y Mardones.


Las inscripciones comenzaron a las 09:00 horas y la competencia se inició a las 11:00, culminando con la ceremonia de premiación a las 16:00 horas. La actividad contó con participación abierta y gratuita para la comunidad, exigiendo como requisito contar con licencia de pesca vigente.

"Estamos muy contentos con la cantidad de inscritos y el ambiente que hay. Cuando uno ve la paciencia, la indumentaria y el talento con que participan, da gusto. Pero, sobre todo, ver que están muy agradecidos. Había familias completas, papás con sus hijos, matrimonios, parejas y nietos. Creo que eso es lo más bonito, que algo tan individual como la pesca se transforme en una actividad grupal y comunitaria", indicó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

Por su parte, Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación Municipal de Deportes, calificó el evento como un éxito rotundo, detallando que participaron 85 competidores y se registró una importante cantidad de piezas capturadas. "Estamos muy contentos con la participación de la comunidad y de los vecinos que realizan una actividad amigable con la naturaleza, sustentable y en un marco de mucho respeto, cumpliendo además con todas las normativas vigentes", sostuvo.
La jornada de pesca dejó como ganador del campeonato a Jorge Villa, quien expresó su satisfacción tras obtener el primer lugar gracias a la captura de siete pejerreyes utilizando técnica con mosca. "Estoy orgulloso de ganarme la copa y seguir pescando. Llevo mucho tiempo pescando acá y estoy feliz por todos los pescadores. Esto es un deporte y es bueno para nosotros", comentó.

Desde el municipio adelantaron que ya se proyecta una quinta versión del campeonato para el próximo año, buscando seguir fortaleciendo espacios deportivos y recreativos para los vecinos.


Taller tela

XII CONVENCIÓN DE CIRCO AL FIN DEL MUNDO ABRE CONVOCATORIA PARA TALLERISTAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CADEM: DESAPROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA AL 58% Y 64% NO CREE QUE EL GOBIERNO TENGA UN PLAN CONCRETO EN SEGURIDAD

Leer Más

Además, el 61% considera que la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares es imposible de cumplir y el 54% estima que la mayoría de las personas creyó que se trataba de un compromiso de campaña realizable.

Además, el 61% considera que la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares es imposible de cumplir y el 54% estima que la mayoría de las personas creyó que se trataba de un compromiso de campaña realizable.

pdtekast
nuestrospodcast
EC 8

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS CIERRA LA SEMANA DEL RECICLAJE CON MASIVO ECOCANJE

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PP 1

IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE PESCA REUNIÓ A FAMILIAS Y VECINOS EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Seremi de Economía

SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA DESPLIEGUE TERRITORIAL EN DISTINTAS PROVINCIAS DE MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
redsaludmagallanes

ESPECIALISTA DE REDSALUD MAGALLANES ADVIERTE SOBRE EL IMPACTO DE LAS PANTALLAS EN LA JUVENTUD Y LOS RIESGOS DEL AUTODIAGNÓSTICO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250