17 de mayo de 2026
SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA DESPLIEGUE TERRITORIAL EN DISTINTAS PROVINCIAS DE MAGALLANES
Las jornadas de trabajo incluyeron reuniones en Tierra del Fuego y Última Esperanza para abordar temas vinculados al turismo, conectividad, pesca artesanal y desarrollo económico local.
La Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes continúa desarrollando actividades en terreno en distintas provincias de la región, con reuniones de coordinación y trabajo junto a autoridades locales, municipios y representantes de diversos sectores productivos.
El despliegue incluyó actividades en Tierra del Fuego, Última Esperanza y Punta Arenas, abordando materias relacionadas con turismo, conectividad, pesca artesanal y desarrollo económico territorial. Desde la cartera señalaron que estas instancias buscan fortalecer el trabajo coordinado y avanzar en temas prioritarios para cada comuna y provincia.
El seremi de Economía, Francisco Birke, destacó la importancia de mantener presencia activa en los distintos territorios de la región. “Hemos tenido una presencia importante en terreno. Estuvimos en Tierra del Fuego, específicamente en Porvenir, y hoy nos encontramos en Puerto Natales abordando temas importantes para el desarrollo económico de la región”, indicó.
En Puerto Natales también se realizaron reuniones vinculadas al turismo y la conectividad junto a distintos servicios públicos y representantes del sector. Tanto el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, como la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, valoraron las coordinaciones y el trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo económico y productivo en ambas provincias.
SUBSECRETARIO DE SUBDERE SE REÚNE CON CONTRALORÍA PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
La reunión abordó medidas de apoyo técnico, capacitación y coordinación para reforzar la probidad y la correcta utilización de recursos fiscales, especialmente en el ámbito municipal.
La reunión abordó medidas de apoyo técnico, capacitación y coordinación para reforzar la probidad y la correcta utilización de recursos fiscales, especialmente en el ámbito municipal.