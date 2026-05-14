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14 de mayo de 2026

FRENTE AMPLIO MAGALLANES CUESTIONA LOS PRIMEROS DOS MESES DE GOBIERNO: "FALTA CLARIDAD EN LAS PRIORIDADES Y LAS SEÑALES SON ERRÁTICAS"

Buenos días región.

pcifuentes

En una reciente entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes, realizó un crítico balance de los primeros dos meses de la actual administración gubernamental. Cifuentes señaló una profunda desconexión entre las promesas de campaña y la ejecución política actual, acusando una falta de coordinación y un "afán ideológico" que, a su juicio, está debilitando el aparato estatal.

Crítica a la instalación y gestión gubernamental

Durante la conversación, Cifuentes abordó el proceso de instalación del Ejecutivo, calificándolo como problemático debido a la ambigüedad en las metas nacionales. "Vemos que la actuación política no va en la dirección de las necesidades del país. Hay señales erráticas, anuncios que se desdicen y una falta de coordinación evidente entre carteras", afirmó el dirigente regional [ 03:07 ].

Asimismo, expresó su preocupación por la salida de diversas autoridades, incluyendo seremías y subsecretarías. Para el presidente del Frente Amplio, estas renuncias son síntoma de un gobierno que "avanza a todo evento" sin espacio para el disenso técnico o político, citando como ejemplo la reciente salida del subsecretario de Ciencia [ 06:22 ].

Reforma Tributaria y Plan de Reconstrucción

Uno de los puntos más tensos de la entrevista fue el análisis del Plan de Reconstrucción Nacional y la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo. Cifuentes calificó de "osadía" que el gobierno acuse de obstruccionismo a la oposición.

"Estamos frente a un proyecto que no concita consenso amplio. No es solo una postura de la oposición, sino que expertos y aliados del propio gobierno advierten que este no es el camino para que el país crezca", subrayó [ 09:02 ]. Además, denunció que la reforma, bajo la apariencia de un plan de emergencia, busca en realidad "aumentar privilegios a grupos económicos en detrimento de los derechos sociales" [ 13:22 ].

Defensa del Estado y seguridad

Cifuentes fue enfático en defender el rol de la institucionalidad pública ante lo que describió como una agenda de "estrangulamiento del Estado". Según el dirigente, reducir el gasto público no es optimización, sino un camino hacia la privatización de derechos básicos como salud y educación [ 15:27 ].

En materia de seguridad y migración, criticó la "improvisación" del Ejecutivo, señalando que, a pesar de las altas expectativas generadas, aún no existen políticas claras para el control fronterizo o el combate al crimen organizado. "Seguimos viendo pasos erráticos que dan cuenta de una falta de capacidad para coordinar los esfuerzos del Estado", concluyó [ 19:41 ].

El futuro del Frente Amplio

Finalmente, Pablo Cifuentes informó que el Frente Amplio se encuentra en un proceso de congreso interno para redefinir sus estrategias ideológicas ante el nuevo ciclo político, reafirmando su compromiso con la reducción de las brechas de desigualdad en Chile y la articulación de una oposición responsable y seria [ 24:53 ].



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