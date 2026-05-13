EMPRESAS, ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS DARÁN VIDA A LA 3ERA FERIA DE INGENIERÍA UMAG

La directora del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes, Dra. Daniela Navarro, conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones sobre la realización de la tercera versión de la “Feria UMAG: la Ingeniería en tu vida”, actividad gratuita y abierta a toda la comunidad que se desarrollará este jueves 14 de mayo, entre las 9 y las 18 horas.

La instancia es organizada por la Facultad de Ingeniería de la casa de estudios y busca conmemorar un nuevo Día Nacional de la Ingeniería, fecha que recuerda el primer gran proyecto de ingenio multidisciplinario en Chile: la reconstrucción de Santiago tras el terremoto de 1647.

Durante la jornada, la comunidad podrá conocer cómo la ingeniería está presente en la vida cotidiana y en el desarrollo de importantes proyectos regionales, nacionales y globales, abarcando desde el uso de dispositivos móviles hasta iniciativas vinculadas al sector productivo de Magallanes.

Más de diez instituciones público-privadas participarán de la feria, exhibiendo sus principales proyectos en materia de innovación y desarrollo. Entre ellas destacan el Ministerio de Obras Públicas, Gasco, Fuerza Aérea de Chile, Aguas Magallanes, ASMAR Magallanes, Edelmag, HIF Global, Blue Ingeniería, el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, Fundación Antártica 21, Concremag y FabLab UMAG.

Asimismo, la empresa Methanex apoyará el traslado de estudiantes de enseñanza media hacia la actividad, facilitando la participación de establecimientos educacionales en esta nueva edición.

En paralelo, los departamentos de Ingeniería en Electricidad, Mecánica, Química, Computación, Construcción y Arquitectura presentarán trabajos desarrollados por académicos y estudiantes, junto con los proyectos emblemáticos de la Facultad, como Pre-Ingeniería e Ingenierías2030, entregando además información sobre postulaciones, fondos concursables e impactos en la comunidad.





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