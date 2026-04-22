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22 de abril de 2026

INVITAN A SEMINARIO ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES CON DESTACADOS EXPOSITORES ESTE JUEVES 23 DE ABRIL EN LA UMAG

Aquí hidrógeno verde.

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En el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, Alexis Paredes, Gerente del Programa Transforma H2V Magallanes, junto a Mauricio Ojeda, Gerente de la Consultora Grupo Singular, dialogaron con la audiencia para informar sobre el desarrollo del hidrógeno verde en la región y reforzar la participación ciudadana en torno a esta industria emergente.

En la instancia, ambos representantes destacaron la importancia de acercar estos temas a la comunidad y extendieron una invitación abierta al Seminario Estratégico de Hidrógeno Verde en Magallanes, que contará con la participación de destacados expositores del sector.

La actividad se realizará este jueves 23 de abril, entre las 08:30 y las 12:30 horas, en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas, y busca generar un espacio de información, diálogo y proyección sobre el futuro del hidrógeno verde en la zona.


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