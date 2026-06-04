DIRECTORES DE MAGALLANES PARTICIPARON EN JORNADA REGIONAL PARA FORTALECER EL LIDERAZGO EDUCATIVO

​La actividad reunió a 50 directoras y directores de establecimientos educacionales de Magallanes, provenientes de establecimientos públicos, particulares subvencionados, particulares pagados, escuelas especiales y jardines infantiles de diversas comunas de la región. Los participantes fueron parte de un espacio de trabajo colaborativo enmarcado en el proceso nacional “Directores por Chile”, iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación para fortalecer el liderazgo directivo y recoger la experiencia de quienes encabezan las comunidades educativas del país.



Durante la jornada, los participantes trabajaron en espacios de diálogo y colaboración orientados a identificar las principales dificultades que enfrentan los establecimientos educacionales y a levantar propuestas que permitan a los directores concentrar sus esfuerzos en lo más importante: mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las salas de clases..



La iniciativa se enmarca en uno de los anuncios realizados por el Presidente de la República, José Antonio Kast, durante su Cuenta Pública 2026, donde destacó la futura conformación del Consejo Nacional de Directores por Chile, instancia que buscará fortalecer la participación de los líderes educativos en la construcción de políticas públicas y convertir al Ministerio de Educación en un facilitador de la gestión escolar.



Al respecto, el seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado, valoró la realización de este encuentro y su relevancia para el desarrollo educativo de la región, señalando que “esta jornada busca escuchar a quienes lideran nuestras comunidades educativas y conocer de primera fuente los desafíos que enfrentan los establecimientos de la región. Recoger las distintas realidades del país y fortalecer el apoyo a la labor directiva es fundamental para avanzar en una mejor educación. Junto con ello, debemos seguir promoviendo valores fundamentales como el respeto, el orden y la disciplina, pilares esenciales para mejorar los aprendizajes y la convivencia escolar”.



La directora de la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco, Danitza Correa, valoró la realización de la jornada, señalando que “desde los mismos actores se están levantando las necesidades más urgentes para poder mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes”. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer el trabajo con las familias y seguir entregando herramientas a las comunidades educativas para abordar materias como la convivencia escolar y la inclusión.



Los aportes recogidos durante la jornada formarán parte de un proceso nacional orientado a fortalecer el liderazgo directivo y contribuir a la mejora continua de la educación en todo el país.

