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18 de julio de 2026

EN SEIS MESES SE HAN REALIZADO MÁS DE 2 MILLONES Y MEDIO DE PAGOS CON MEDIOS ELECTRÓNICOS EN MICROS DE PUNTA ARENAS

Actualmente hay en Punta Arenas 95 puntos de venta y recarga.

RECAUDO ELECTRONICO_6 MESES 2

“Desde que se instauró el pago 100% electrónico, el sistema ha recibido 2 millones 562 mil 379 pagos o validaciones con medios electrónicos, ya sean tarjetas Bipay, bancarias o con código QR. Desde el primer día hubo una completa adhesión al sistema, lo que demuestra el respeto de nuestra comunidad hacia su transporte público y hacia el resto de las personas usuarias del sistema”, señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas al cumplirse 6 meses de la desaparición del efectivo en el pago de las micros de la capital regional.

De esta cifra, el 64% corresponde a Tarifa Completa, el 25% a pagos de Persona Mayor y el 11% a pago de Estudiantes con su tarjeta TNE. Cabe destacar que desde el inicio de la marcha blanca el 1 de agosto de 2025 se han realizado 3.259.575 de pagos electrónicos.

Stowhas entregó detalles de los pagos realizados dependiendo del tipo de medio usado: 54.3% con Tarjetas del sistema, 30.4% con Tarjetas bancarias y 11.8% con TNE. Asimismo, indicó que hay 36.964 tarjetas en circulación, 23.322 de ellas corresponden a Tarifa Completa y 13.642 a Persona Mayor.

Actualmente hay en Punta Arenas 95 puntos de venta y recarga. Entre ellos el negocio del barrio sur “Anilu”, ubicado en calle Altamirano 2586. Su dueña, Ana Bravo, comentó que el recaudo electrónico “ha sido una excelente medida, ya que la gente ya no tiene que andar buscando las moneditas”. Agregó que en general la oferta de transporte mayor representa “un beneficio, porque es economía para las familias”. Asimismo, mencionó que el día domingo la gente se prepara para la semana y es cuando más recargas realiza.

También forman parte del sistema 2 tótems de recarga, uno ubicado en el Hospital Clínico Magallanes y otro en el módulo central de Zona Austral. “El promedio de visitas semanales está en el orden de 30 mil visitas al día”, señaló el subgerente comercial del recinto franco, Jorge Tafra. En esto último radica la importancia de tener este dispositivo donde se puede corroborar el nivel de carga de las tarjetas y recargar con cuenta bancaria en línea o código QR. “En nuestra constante búsqueda de vinculación con el medio, desde Zona Franca siempre vamos a disponer los espacios para ofrecer servicios y apoyo a la comunidad”, indicó.

Fiscalización:

Desde el 2 de enero de este año la seremi de Transportes y Telecomunicaciones comenzó las inspecciones por la Ley Anti Evasión. En ese marco, se han realizado 166 controles por parte de la División de Fiscalización del Transporte. En ellos, han fiscalizado 2.637 pasajeros, encontrando 16 evasores. Esto da una tasa de evasión del 0,53%.

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