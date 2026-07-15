Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de julio de 2026

CERRO SOMBRERO AVANZA HACIA EL RECONOCIMIENTO DE SU SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO SERVICIO SANITARIO RURAL

Autoridades técnicas definieron una hoja de ruta para avanzar en la inscripción del municipio en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales y fortalecer la infraestructura sanitaria de la comuna.

SSRcerrosombrero

Durante la jornada del día lunes 13 de julio, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales (SSR), de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP Magallanes, y su equipo técnico, junto con los Directos de la Secretaría Comunal de Planificación y de Obras Municipales de la Municipalidad de Primavera, con la finalidad de elaborar un plan de trabajo conjunto que permita avanzar en la inscripción del municipio en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales.

En la instancia se revisó la infraestructura sanitaria actualmente existente en Cerro Sombrero y la factibilidad de que el sistema de agua potable pueda ser reconocido y regularizado como un Servicio Sanitario Rural, anteriormente conocido como APR. Para ello, se analizaron los principales requisitos técnicos y normativos que deberán cumplirse, además del área que abarcaría el sistema, la población beneficiaria, la cantidad de arranques y las unidades de consumo domiciliario asociadas.

Asimismo, se abordaron los plazos estimados, las etapas del proceso y los distintos organismos que deberán participar para avanzar de manera coordinada.

Este trabajo constituye un hito relevante para la comuna, ya que la regularización del sistema sanitario permitirá avanzar posteriormente en otros proyectos destinados a mejorar, normalizar y fortalecer los servicios básicos de la localidad, así como también, potenciar la infraestructura y equipamiento existente, permitiendo un crecimiento sostenido de la localidad, y entregando mayor seguridad y mejores condiciones para las familias de Cerro Sombrero.

concejalflores

ILUMINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA AL AEROPUERTO: PROYECTO YA CUENTA CON FINANCIAMIENTO Y ADJUDICACIÓN DESTACA EL CONCEJAL GERMÁN FLORES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

TRIBUNAL RESUELVE ABSOLVER A ACUSADOS POR ACCIDENTE DE C-130 HÉRCULES DE LA FACH

Leer Más

Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.

Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.

c130hercules
nuestrospodcast
CR 1

MUNICIPIO AMPLÍA TERCERA ETAPA DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
SSRcerrosombrero

CERRO SOMBRERO AVANZA HACIA EL RECONOCIMIENTO DE SU SISTEMA DE AGUA POTABLE COMO SERVICIO SANITARIO RURAL

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
puentemodular

EJÉRCITO DE CHILE INSTALA PUENTE MODULAR EN EL CAMINO VICUÑA–YENDEGAIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
futbolito senior Enrique Lomas

AGRUPACIÓN DE FUTBOLITO SENIOR CERRÓ CAMPEONATO DE APERTURA CON MÁS DE 900 PARTIDOS DISPUTADOS EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250