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30 de junio de 2026

GOBERNADOR DE MAGALLANES ESPERA QUE APLAZAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS A 2041 SE REVIERTA

El Gobernador Jorge Flies sostuvo que las inversiones en infraestructura aeroportuaria son fundamentales para una región que depende de la conectividad aérea.

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El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, dijo que espera que la decisión de aplazar la ampliación del Aeropuerto de Punta Arenas hasta el 2041 se revierta, debido a que las instalaciones actuales ya cumplieron su capacidad y su vida útil, además de ser una región importante para los nuevos vuelos que se iniciarán hacia la Antártica a través del terminal de Puerto Natales.

En conversación con INFOGATE.CL, la autoridad regional dijo que “esperamos que se revierta la decisión. Entendemos que tanto las autoridades que representan al gobierno central, como el delegado, seremi de Obras Públicas como lo que hemos conversado en su momento con el ministro Arrau, cuando inició como Obras Públicas y hoy esperamos hablar pronto con el ministro De Grange”.

El objetivo es analizar los medios para “ver una inversión que se ha hecho con la recuperación de las pistas coincida con la etapa de construcción de los verticales, especialmente el terminal en Punta Arenas y nos pasa lo mismo con Natales, que tiene que intervenirse toda la pista”.

En este último punto, Flies dijo que “eso ya está a cargo de OOPP, está planificado, pero también un aeropuerto que nos costo mucho en el plan de zona extremas en ese momento, hoy día tiene un flujo altísimo todo el año”.

No es solamente Punta Arenas, tenemos que mejorar las condiciones de verticales de terminales en Puerto Natales, incluso este año parte con vuelos antárticos y se acaba de terminar la zona de pasajeros de Puerto Williams con necesidades de un aeropuerto que hoy día está sacando cientos de pasajeros a la Antártica, entonces, sin lugar a dudas para este gobierno regional, para una región que funciona como isla, los aeropuertos son claves”, señaló.

En cuanto al impacto que tiene este aplazamiento, Flies explicó que el más importante “es la pertinencia de la infraestructura, la comodidad, porque son edificios que ya cumplieron su capacidad y su tiempo útil y hoy cuando hay grandes inversiones en el país, esperamos también que se anuncien grandes inversiones en esta zona extrema”.

Fuente: infogate.cl

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GOBERNADOR FLIES A 65 AÑOS DEL TRATADO ANTÁRTICO VE QUE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESTÁ EN JAQUE

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