SEGURIDAD REFORZADA Y DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA FINANCIADA POR EL GOBIERNO REGIONAL: AUTORIDADES INAUGURAN NUEVO EQUIPO DE RAYOS X PARA EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

El fortalecimiento y la modernización de las fronteras son, a juicio del Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, “elementos fundamentales para mejorar las condiciones de seguridad”. Esa relevancia es la que adquiere el scanner de última tecnología que este viernes inauguró la máxima autoridad regional, junto a los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Agricultura, de Seguridad y de Gobierno; el director regional subrogante del Servicio Agrícola Ganadero (SAG); representantes de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI); de Aduanas y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en el sector de salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas.

En agosto de 2025, el SAG presentó al Gobierno Regional los argumentos para reponer el equipo de rayos X del aeropuerto: en la instancia explicaron que la misión del Servicio es proteger y mejorar las condiciones fito y zoosanitarias de los recursos del país. Dicho estándar, en consecuencia, permite una ventaja comparativa en cuanto a la calidad alimentaria de los productos, en este caso en particular, aquellos patagónicos.

El renovado equipo agiliza la inspección de equipaje, mejorando la satisfacción de los pasajeros y la seguridad sanitaria del país al detectar el 80% de los productos de origen vegetal y animal de riesgo.

Luego de las alocuciones de las autoridades y del corte de cinta, los funcionarios del SAG pudieron demostrar el trabajo del scanner con maletas que contenían material vegetal y cárnico.

En diálogo con la prensa, el Gobernador Flies valoró: “El SAG históricamente nos ha permitido tener una barrera fito y zoosanitaria muy importante, y para lograr mantenerlo en un mundo muy globalizado, con fronteras muy permeables; con profesionales que ya están capacitados en equipamientos como este, que permiten mantener la capacidad en un aeropuerto internacional, y con gestiones para que vengan vuelos de otros países directamente a Magallanes, esto es elemental”.

Gustavo Stanton-Yonge, director regional subrogante del SAG, detalló que “esta tecnología está en prácticamente todos los controles fronterizos de la región. Es capaz de detectar material biológico, vegetales, material de origen animal. Pero también es compartir esta tecnología con los demás servicios para la detección de otros productos que no son deseados: hablamos específicamente de drogas y armas”.

En la misma línea, adelantó que pasarán por él los equipajes provenientes de otros países (Punta Arenas es enlace con las Islas Malvinas, además de ser base de operaciones de las fuerzas aéreas de Brasil y Uruguay, y punto de operaciones científicas del Reino Unido y Nueva Zelanda), así como también los que sean requeridos por la policía civil, la uniformada y Aduanas.

El Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada recordó que fueron $85 millones los aportados por el GORE. Luego, vinculó el aporte de esta tecnología a la contingencia económica actual:

“Al ser un equipo de primera generación y nosotros, como productores, no somos un mercado muy grande, pero sí dependemos siempre de los precios y mercados internacionales, sobre todo para los productos de origen de la ganadería; tenemos una condición privilegiada por la sanidad que hemos defendido durante mucho tiempo, que nos permite llegar a los principales mercados mundiales. Recientemente fue la apertura de un nuevo mercado para la lana, por ejemplo, que es el de la India que, después de China, debe ser el segundo mercado más importante a nivel mundial en cuanto al volumen procesado. Todas estas facilidades que tenemos son gracias a nuestras condiciones sanitaria. Y estas herramientas, que tienen un costo importante, nos permiten resguardar nuestro patrimonio y llegar a los mejores mercados con los productos de mejor calidad que tenemos acá en la región”.

Hacia el final, el Gobernador Flies complementó que la máquina misma “se transforma en un elemento disuasivo para que a la región no lleguen quienes no queremos que lleguen”: “Uno de los elementos fundamentales del país es mejorar sus condiciones de seguridad y esto lo hace ostensiblemente”.

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