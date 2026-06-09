MINVU INICIA OBRAS DE CONSERVACIÓN VIAL EN CALLE ANGAMOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN PUNTA ARENAS

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inició las obras de conservación vial en calle Angamos, entre Arauco y pasaje Goleta Ancud, una intervención que permitirá mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad en un sector de alto uso vehicular de Punta Arenas.

Los trabajos consideran la reposición de 120 metros cuadrados de pavimento de hormigón en dos puntos específicos: 70 metros cuadrados en la esquina de Angamos con Arauco y otros 50 metros cuadrados frente al pasaje Goleta Ancud. La iniciativa forma parte del contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que contempla una inversión total cercana a los $4 mil millones.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que estas obras buscan responder a necesidades urgentes de la comunidad y mejorar la calidad de vida de quienes utilizan diariamente estas vías. Por ello dentro de la conservación de 5 mil metros cuadrados de libre disposición se han incluido tramos en calle Angamos y próximamente en Avenida 21 de mayo, así como otras priorizadas por el Minvu como la calzada sur de Avenida Colón entre Patagona y Arauco, programada para agosto.

“Hay sectores que llevan bastante tiempo presentando problemas y hemos recibido inquietudes tanto de vecinos como de automovilistas. Lo que nos ha pedido el ministro Ivan Poduje es avanzar en soluciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí estamos interviniendo puntos que requerían atención y ya tenemos programadas nuevas obras en otros sectores de la ciudad”, señaló la autoridad.

La intervención considera la reposición completa del paquete estructural de la calzada, permitiendo entregar una solución de mayor durabilidad frente a las condiciones climáticas y de uso que enfrentan las vías urbanas de la región.

Al respecto, el director (s) de Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que la obra contempla el reemplazo integral de la estructura existente para asegurar una mejor vida útil del pavimento.

“Aquí estamos interviniendo aproximadamente 120 metros cuadrados, reemplazando completamente la losa de hormigón y todo el paquete estructural. Esta intervención tiene una inversión cercana a los 25 millones de pesos y esperamos que esté terminada durante agosto. Son trabajos que buscan entregar una solución de largo plazo para este sector”, indicó.

Por su parte, el gobernador regional, Jorge Flies Añón, valoró el avance que presenta el contrato y el trabajo conjunto entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para recuperar infraestructura vial en la ciudad.

“Hace pocos días estuvimos viendo los avances en avenida Bulnes y hoy iniciamos una nueva intervención en Angamos, un sector que también había sido planteado como prioritario. Este contrato supera los 4 mil millones de pesos y refleja el trabajo coordinado que hemos desarrollado para avanzar en la recuperación de pavimentos y mejorar las condiciones de circulación en Punta Arenas”, afirmó.

Actualmente, el contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia presenta un avance de 24% e incluye la reposición de 14 tramos priorizados de la ciudad, además de una superficie adicional destinada a atender necesidades emergentes detectadas durante la ejecución de las obras.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a respetar la señalización instalada en el sector y conducir con precaución mientras se desarrollan los trabajos, cuyo plazo de ejecución en este tramo se extenderá hasta agosto de 2026.