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18 de julio de 2026

PSICÓLOGO ADVIERTE SOBRE EL AGOBIO LABORAL EN DOCENTES Y LLAMA A FORTALECER EL AUTOCUIDADO EN MAGALLANES

La Educación en Magallanes

Nicolás Radovic

El psicólogo Nicolás Radovich Morales abordó en La educación en Magallanes el impacto que el agobio laboral está teniendo en docentes y asistentes de la educación, una realidad que, según explicó, puede afectar la salud mental, la motivación y la permanencia en el sistema educativo. Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, destacó la importancia de desarrollar espacios de autocuidado y construir una identidad que vaya más allá del ámbito laboral.

Radovich sostuvo que una de las principales herramientas para enfrentar el desgaste profesional es fortalecer el autoconcepto, diferenciándolo de la autoestima. En ese sentido, explicó que las personas deben cultivar distintas áreas de su vida, como el deporte, la música, los pasatiempos o la vida familiar, evitando que toda su valoración personal dependa exclusivamente del trabajo.

Durante la conversación, el especialista también reflexionó sobre cómo la sobrecarga administrativa y las exigencias del sistema pueden terminar debilitando la vocación docente. A su juicio, cuando la enseñanza se transforma únicamente en una sucesión de obligaciones y cumplimiento de metas, los profesionales corren el riesgo de perder el sentido que originalmente los llevó a ejercer la profesión.

Finalmente, el psicólogo hizo un llamado a priorizar la calidad de vida y el bienestar emocional, señalando que las experiencias personales, el tiempo compartido con la familia y las actividades que generan satisfacción pueden transformarse en factores protectores frente al estrés y el agotamiento laboral. Asimismo, adelantó que volverá a participar en una próxima edición del programa para profundizar en estos temas relacionados con la salud mental y la educación.




TL Julio OLM

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