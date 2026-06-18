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18 de junio de 2026

PRESIDENTA DE FUNDACIÓN TACAL: “INCLUIR UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD NO ES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, ES UN DERECHO”

Buenos días región.

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En el marco del Día del Orgullo Autista, la presidenta y fundadora de Fundación TACAL, Andrea Zondek, abordó este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones los avances y desafíos en materia de inclusión laboral, destacando el trabajo que la organización desarrolla para convertir a Magallanes en la primera región inclusiva del país.

Durante la conversación, Zondek recordó que la fundación fue creada en 1985 y que, durante décadas, las personas con discapacidad enfrentaron escasas oportunidades de formación y acceso al empleo.

“Cuando nosotros decidimos partir con la Fundación, evidentemente que este no era un tema, la gente no hablaba de las personas con discapacidad”, señaló.

La dirigente explicó que, pese a los avances en educación y formación, todavía existe una brecha entre esos procesos y la inserción laboral efectiva. En ese contexto, destacó la vigencia de la Ley 21.015, que obliga a las empresas con más de cien trabajadores a contar con al menos un 1% de personas con discapacidad contratadas.

“Sin duda que ha facilitado el proceso de inclusión”, afirmó, aunque advirtió que aún persiste mucho desconocimiento respecto de las capacidades y necesidades de las personas con discapacidad.


Magallanes como modelo nacional

Zondek reveló que recientemente visitó la región y que actualmente Fundación TACAL trabaja junto a distintos actores para impulsar un modelo de inclusión pionero.

“Estamos trabajando fuertemente para que Magallanes sea la primera región inclusiva de Chile”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el desafío contempla un trabajo conjunto con el sector privado y organismos públicos, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para facilitar la incorporación laboral.

“Queremos que esta región sea de verdad un modelo en materia de inclusión para Chile”, expresó.

La presidenta de la fundación subrayó que uno de los principales objetivos es disminuir los prejuicios y modificar la forma en que se desarrollan los procesos de selección de personal.

“Incluir una persona con discapacidad no es responsabilidad social empresarial. Es un derecho que tiene cualquier ciudadano chileno de poder formarme para poder desarrollarme como un ciudadano más en el país y en este caso en la región de Magallanes”, manifestó.


Oficina de intermediación laboral gratuita

Entre las iniciativas que se impulsarán durante este año, Zondek anunció la presentación de un proyecto destinado a crear una oficina de intermediación laboral en Magallanes, la que buscará entregar apoyo tanto a personas con discapacidad como a las empresas.

“Vamos a presentar un proyecto este año para que sea financiado para una oficina de intermediación laboral”, indicó.

La idea, explicó, es instalar capacidades permanentes en la región para que, en un plazo de dos o tres años, el territorio pueda continuar desarrollando este trabajo de manera autónoma.

“La idea de Fundación TACAL no es quedarse de por vida en Magallanes. Es generar la capacidad instalada en la región de Magallanes para que se pueda aprender toda la metodología y en dos o tres años ya no necesiten nuestro apoyo”, afirmó.

Además, adelantó que próximamente viajará nuevamente a Punta Arenas para formalizar acuerdos y avanzar en la instalación de una oficina que permita gestionar el financiamiento necesario.

“La idea es que sea 100% gratuita, no solamente para la persona con discapacidad, sino que también para la empresa”, señaló.


Derribar prejuicios

Durante la entrevista, Zondek enfatizó que la inclusión laboral debe estar basada en las competencias y no en criterios asistencialistas.

“Esto no es poner una persona porque es lindo, porque el pobrecito tiene una discapacidad o no, esto es un trabajo profesional”, afirmó.

Añadió que el trabajo de Fundación TACAL consiste en analizar los puestos laborales y buscar a las personas que cuenten con las habilidades requeridas para desempeñarlos.

“Buscamos a una persona que, independiente de la discapacidad, tenga las competencias que se requiere para desempeñar adecuadamente ese trabajo”, puntualizó.

Finalmente, destacó que Chile presenta avances importantes en comparación con otros países de Latinoamérica, aunque sostuvo que todavía existen desafíos pendientes en materia de incentivos y fiscalización para seguir fortaleciendo la inclusión laboral de las personas con discapacidad.



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